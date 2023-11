Antisemitische Schmierereien im Ulmer Münster entdeckt

Die Schmierereien im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt haben in Ulm ein neues Level erreicht. Nachdem in der Innen- und Weststadt seit dem 7. Oktober, dem Tag des Hamas-Angriffs auf Israel, immer wieder Sprüche auf Hauswänden wie „Free Palästina“ oder „Free Gaza“ aufgetaucht waren, ermittelt die Polizei nun auch wegen antisemitischen Schmierereien im Ulmer Münster.

Dass der oder die Täter ein Gotteshaus mit ihrem Hass nicht verschonen, zeigt, dass sie in ihrem antisemitischen Hass keine Grenzen kennen. Dekan Torsten Krannich

Gleich an mehreren Stellen, so berichtet Ulms Dekan Torsten Krannich, habe man vor wenigen Tagen antisemitische Parolen entdeckt. Die Kollegen im Pfarramt und er seien „erschrocken und entsetzt über diese widerlichen Sachbeschädigungen“. Fotos der Schmierereien habe der Dekan zwar zur Beweisaufnahme gemacht. Veröffentlicht haben möchte er sie jedoch nicht. Den Gefallen wolle man den Tätern nicht machen.

Neues Ausmaß erreicht

So viel kann Krannich aber erzählen: Es seien Hakenkreuze im Zusammenhang mit einem Davidstern sowie eindeutige Parolen an die Wand geschmiert worden. „Zumindest haben die Täter Eintritt bezahlt, denn die Schmierereien sind nicht an der Fassade, sondern im Turmauf- und -abgang“, so der Dekan als Scherz am Rande.

Doch verharmlosen dürfe man die Tat beileibe nicht. Vielmehr sei es erschütternd zu sehen, welches neue Ausmaß die Folgen des Nahost-Konflikts auch in Ulm haben.

Krannich spricht Schmierereien an

Erst am Donnerstag wurde Torsten Krannich mit diesem Thema konfrontiert, als es zum Jahrestag der Reichspogromnacht im Ulmer Münster einen Gedenkveranstaltung gab. Dabei sprach Krannich auch die jüngsten Schmierereien im Münster an.

„Dass der oder die Täter ein Gotteshaus mit ihrem Hass nicht verschonen, zeigt, dass sie in ihrem antisemitischen Hass keine Grenzen kennen“, so der Dekan.

Mittlerweile hat der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen und wertet dabei die gemachten Videoaufzeichnungen aus. Die Münsterbauhütte arbeitet daran, die Schmierereien von den Wänden der Treppenhäuser zu entfernen.