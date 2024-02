Von den zitternden Knien am Abend der Wahlentscheidung erzählt Martin Ansbacher heute noch. Als er selbst ungläubig auf das Ergebnis auf den Bildschirmen starte und ihm bewusst wurde: Er hat sein Ziel erreicht. Seitdem sind sieben Wochen vergangen und langsam wird es ernst für den künftigen Ulmer OB. „Ich habe Respekt davor, aber keine Bedenken. Ich freue mich, dass es bald losgeht“, sagt er.

Die Amtseinsetzung findet am 29. Februar im Rahmen einer Gemeinderatssitzung statt. Bis dahin bleibt Ansbacher noch Zeit, um sich auf dieses Amt vorzubereiten. Vorbereitung bedeutet für ihn, viele Gespräche zu führen: mit den Bürgermeistern der Stadt, den Fraktionen im Gemeinderat und nicht zuletzt dem noch amtierenden Oberbürgermeister Gunter Czisch. „Wir haben vor, uns nochmal zu treffen und auszutauschen“, verrät Ansbacher.

So will er fehlende Erfahrung wettmachen

Immerhin ist Ansbacher kein Unbekannter im Rathaus. Als SPD-Fraktionsvorsitzender engagierte er sich zuletzt im Ulmer Gemeinderat. Er kenne die Haltung der Fraktionen und pflege sowohl mit den Bürgermeistern als auch nahezu allen Ratsmitgliedern ein „gutes, kollegiales Verhältnis“. „Die Bürgermeister haben mir bereits ihre Loyalität versichert und auch die Verwaltung steht hinter mir“, erklärt er.

Nach der Kommunalwahl am 9. Juni dürfte sich zumindest der Gemeinderat ohnehin in weiten Teilen verändern. Ein Umbruch für die Stadt, der ausgerechnet in den Beginn von Ansbachers erster Amtszeit fällt. Was droht der Stadt mit einem neuen, unerfahrenerem Gemeinderat und einer Führungsspitze ohne praktische Verwaltungserfahrung?

Ansbacher beschwichtigt und erinnert an Ivo Gönner, der die Stadt 24 Jahre lang führte, und auf seine Beliebtheitswerte bauen konnte. Auch Gönner hatte damals keine Verwaltungserfahrung - ist Jurist wie Ansbacher.

Wie er den Wohnungsmarkt entlasten will

„Es geht darum, als OB Bescheid zu wissen und für die großen Linien der Stadtpolitik verantwortlich zu sein“, sagt Ansbacher. „Ich will aber auch weiterhin den engen Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern pflegen und auf Augenhöhe kommunizieren.“ Für Fachfrage könne er sich zudem an die Experten im Rathaus und die Bürgermeister wenden. „Und natürlich habe ich eigene Vorstellungen, wie sich die Stadt künftig entwickeln soll.“

Immer wieder hat Ansbacher bereits im Wahlkampf für seine Themen geworben: Oberste Priorität habe bezahlbarer Wohnraum. Die Stadt solle Grundstücke günstiger umso günstiger verkaufen, umso höher der Anteil an bezahlbarem Wohnungen ist, die darauf gebaut werden. Im Rathaus soll zudem eine „Stabsstelle bezahlbares Wohnen“ eingerichtet werden, die sich um alle Belange des Wohnens kümmert. Und die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft solle gar mit 50 Millionen mehr ausgestattet werden. Ein Vorschlag, der allerdings nicht neu ist.

So soll Ulm sicherer werden

Auch für die Sicherheit in der Stadt will sich Ansbacher stärker einsetzen. „Wir sollten zügig konkrete Maßnahmen ergreifen“, fordert er und weist vor allem auf die Probleme im Lederhof hin. Doch auch die Häufung von Straftaten in Ulm in den vergangenen Wochen „beunruhigt“ ihn. Statistisch gesehen sei Ulm auch weiterhin „kein Kriminalitätshotspot“, dennoch müsse die Stadt schnell und entschieden „gegensteuern“, wo dies möglich sei.

Das gehe aber nicht nur mit einem verstärkten Einsatz von Polizei- und Sicherheitskräften, sondern auch mit zusätzlichen begleitenden Maßnahmen wie etwa Sozialarbeit. Ansbacher spricht sich zudem für ein lokal begrenztes Alkoholverbot, mehr Beleuchtung, mehr Sauberkeit, aber auch für Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten aus.

Martins Ansbacher zeigt sich nach dem Wahlausgang bei seiner Ankunft im Ulmer Rathaus sichtlich bewegt. (Foto: Philip Hertle )

An Personal mangelt es auch in der Verwaltung, den Kitas und anderen Stellen der Stadt. Mehr als 100 Jobs seien derzeit unbesetzt, sagt Ansbacher. „Wir müssen wieder stärken herausarbeiten, dass es etwas Besonderes ist, für die Stadt zu arbeiten.“ Auch die Digitalisierung soll weiter vorangetrieben werden. Die spielt auch in der Wissenschaftsstadt eine große Rolle.

„Das ist ein Jobmotor für unsere ganze Region“, sagt Ansbacher. Für das Ulmer Donautal schwebt Ansbacher ein „Masterplan“ vor. Viele Aspekte müssten angegangen und verbessert werden, von einer besseren Anbindung bis zur Energieversorgung. „Ich will hier vor allem mit Vertretern der Wirtschaft reden.“

Hilfe für Geflüchtete soll besser funktionieren

Einsetzen will sich Ansbacher für die Geflüchteten: „Natürlich gibt es bei der Integration auch Probleme, aber deshalb zu sagen, wir leisten keine Unterstützung mehr, wäre natürlich völlig falsch.“ Er wolle „den Geist der Hilfe“ weiter stärken. „Wir müssen ein soziales Netz für die Geflüchteten schaffen und sie menschenwürdig unterbringen.“ Allerdings wünsche er sich dafür eine „stärkere Unterstützung von Bund und Land“.

Nicht nur die die Unterbringung der Geflüchteten, auch die zahlreichen Baustellen wie am Blaubeurer Tor oder in der Fußgängerzone und die geplanten Infrastrukturprojekte in Ulm dürften die Stadtverwaltung in den nächsten Jahren vor Herausforderungen stellen. Ansbacher sieht eine „Durststrecke“ auf die Stadt zukommen. „Einfach wird das alles nicht. Wir haben unglaublich viel vor uns“

Einfach wird das alles nicht. Wir haben unglaublich viel vor uns. Martin Ansbacher, designierter Ulmer Oberbürgermeister

Kostenlos am Samstag mit Bus und Bahnen fahren?

Doch er wolle diese Herausforderung gemeinsam mit der Verwaltung und dem Gemeinderat annehmen und ist überzeugt, dass sich die Anstrengungen lohnen und die Stadt davon profitiere. „Dabei geht es aber eben nicht nur ums Verwalten, sondern vor allem um Koordination, Transparenz und Kommunikation. Für Ansbacher geht das auch nur mit einer guten Zusammenarbeit mit der Stadt Neu-Ulm und dem Alb-Donau-Kreis. „Diese wollen wir genauso vertrauensvoll fortführen, wie das bislang geschehen ist.“

Um die Innenstadt für Besucher auch während der Bauarbeiten attraktiv zu machen, setzt sich Ansbacher für einen ticketfreien Samstag ein. Die Maßnahme sei „umstritten“, er sehe sie aber als „Wirtschaftsförderungsmaßnahme“. Die Chancen dafür stünden gut.

Wann es losgeht

„Die Vielzahl an Projekten spornt mich an. Die Stadt wird sich sicherlich zum Guten verändern“, glaubt er. Auf diese Aufgaben will er vorbereitet sein. Noch ist Ansbacher als Anwalt tätig und nimmt auch noch Gerichtstermine wahr. Die Zulassung ruht aber ab dem 29.2. Dann wird er endgültig einen neuen Platz einnehmen, auf dem Stuhl des Oberbürgermeisters.