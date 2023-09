Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat im Zusammenhang mit dem Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge im Juni 2021 Anklage gegen einen 47–jährigen Mann erhoben. Da die Tat mutmaßlich aus einem antisemtischen Hintergrund heraus begangen wurde, ist der Fall an die Staatsanwaltschaft Stuttgart zugewiesen worden. Jedoch muss nun das Landgericht Ulm über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Anberaumung der Verhandlungstermine entscheiden.

Dem 47–Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit wird der Verdacht der versuchten schweren Brandstiftung in Tateinheit mit gemeinschädlicher Sachbeschädigung vorgeworfen. Er soll am 5. Juni 2021 gegen 8 Uhr Benzin entlang der südlichen Gebäudewand der Synagoge am Weinhof in Ulm verteilt und dieses dann angezündet haben. Zwar entstanden an der Fassade des Gebäudes dadurch sichtbare Schäden, jedoch hätte der Brand noch schlimmer ausgehen können. Ein Polizeibeamter hatte das Feuer mit einem Feuerlöscher schnell gelöscht. Personen wurden dabei nicht verletzt. Trotzdem bezifferte sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro.

In die Türkei abgesetzt — und zurückgekehrt

Und damit ist nur der materielle Wert gemessen. Der Fall zog weite Kreise und sorgte für Entsetzen, entflammte eine Debatte über die Sicherheit von jüdischen Bürgern sowie immer noch vorherrschenden Antisemitismus, den Juden scheinbar immer noch tagtäglich erleben müssen.

Der Täter blieb währenddessen fürs Erste unbekannt, wenige Tage nach dem Brandanschlag aber startete bereits die Fahndung mit Bildern des mutmaßlichen Täters, die öffentlich gemacht wurden. So konnte der Angeschuldigte rasch identifiziert werden — jedoch nicht geschnappt. Denn es stellte sich heraus, dass sich der Mann in die Türkei abgesetzt hatte, eine Auslieferung war trotz Verhandlungen nicht möglich.

Zu sicher hatte sich der Mann zwei Jahre nach der Tat dann aber wohl gefühlt, denn am 1. Juli 2023 wollte er über den Flughafen Stuttgart wieder nach Deutschland einreisen. Dort wurde er dann aufgrund eines bestehenden Haftbefehls festgenommen. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft.