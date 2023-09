Angriff mit abgebrochenem Flaschenhals

Nach einem Angriff mit einem abgebrochenen Flaschenhals auf einen Jugendlichen ist gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl ergangen. Der 24-jährige Beschuldigte ist laut Polizeibericht dringend verdächtig, am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in Ulm im Bereich der Promenade mit dem Flaschenhals einer abgebrochenen Glasflasche einen 16-jährigen Kontrahenten aus Eifersucht angegriffen und ihn hierbei im Gesichts- und Halsbereich schwer verletzt zu haben. Nachdem ein Passant dazwischen gegangen war, ließ der Angreifer von seinem Opfer ab. Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß in Richtung Donau. Er wurde wenig später im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich des Donauradweges durch eine Streife der Bundespolizei vorläufig festgenommen. Rettungskräfte brachten das 16 Jahre alte Opfer in ein Krankenhaus. Der Jugendliche erlitt nicht lebensgefährliche Schnittverletzungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ das zuständige Amtsgericht Ulm am Donnerstag Haftbefehl gegen den 24-jährigen Tunesier wegen versuchten Mordes. Seither befindet sich der Festgenommene in Untersuchungshaft.