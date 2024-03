Nach der Attacke auf einen Lehrer nahe der Sägefeldschule im Ulmer Stadtteil Wiblingen konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Angriff mitten am Tag

Am helllichten Tag war der Lehrer der Sägefeldschule Ende Februar mit einem Gegenstand niedergeschlagen und dabei schwer verletzt worden. Der 34-Jährige ist selbst türkischer Herkunft. Seit dem Angriff war der Täter flüchtig. Die Polizei hatte dazu eigens die Sonderkommission „Säge“ eingerichtet, angelehnt an den Namen der Schule.

Tatverdächtiger im Raum Ulm aufgegriffen

Nach den umfangreichen Ermittlungen der Polizei soll der tatverdächtige 23-jährige türkische Staatsangehörige am Freitag im Raum Ulm festgenommen worden sein. „Im Rahmen einer Durchsuchung konnten bei dem Mann belastende Beweismittel sichergestellt werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann noch am selben Tag einem Haftrichter am Amtsgericht Ulm vorgeführt, der Haftbefehl erließ. „Der Tatverdächtige bestreitet den Vorwurf“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und der Kriminalpolizei dauern noch an.

Motiv noch unklar - Lehrer noch im Krankenhaus

Zu einem möglichen Motiv und der Frage, ob der 23-Jährige ein ehemaliger Schüler der Schule ist, hat sich die Staatsanwaltschaft bislang nicht geäußert.

Weiterhin teilt die Staatswanwaltschaft mit, dass sich der gesundheitliche Zustand des Lehrers inzwischen verbessert habe. Aktuell befinde er sich aber nach wie vor im Krankenhaus.