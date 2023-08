Hunderttausend Menschen haben am Schwörmontag am Donauufer und in der Innenstadt Ulms bis in die frühen Morgenstunden ausgiebig gefeiert. Wohl kaum einem werden dabei die zwölf Sensoren aufgefallen sein, die in der Innenstadt aufgebaut wurden. Jedoch: So unscheinbar die Sensoren auch waren, so wichtig waren sie. Künftig könnten damit sogar Menschenleben gerettet werden.

Die KI–Kameras wurden nämlich im Rahmen eines Tests für das Projekt „5G–Rettungsbürger“ aufgestellt. Es war der erste Test für das vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördertes Projekt. Das 5G–Projekt untersucht, welche Möglichkeiten die Mobilfunktechnologie bei der Rettung von Menschen bietet. Dafür wurden am Schwörmontag an mehreren Stellen in der Stadt Personenströme erfasst und analysiert.

Der Einsatz des 5G–Mobilfunkstandards wird in mehreren Bereichen getestet, darunter beim Notruf zum gezielteren Einsatz der Rettungskräfte und bei der Ersten Hilfe. Auch bei der Optimierung der Lageeinschätzung und dem Schutz von Rettungseinheiten könnte 5G künftig zum Einsatz kommen.

So kann moderne Technologie im Ernstfall helfen

Erste Hilfe leisten: Um Überlebenschancen im Notfall zu erhöhen, müssen Rettungskräfte die Lage schnell einschätzen können. Autonome Drohnen könnten helfen, indem sie Bilder vom Einsatzort liefern und einen Zeitvorteil verschaffen. Sie könnten aber auch als eigenständiges Rettungsmittel dienen.

Einsatzkräfte unterstützen: Mit einem mobilen Sensornetz könnte die Rauchausbreitung bei Bränden gemessen werden, ebenso der Pegel von Gewässern — aber auch der Personenstrom bei Großveranstaltung wie im Fall des Schwörmontag–Tests. Einsatzkräfte können so lokalisiert und geschützt werden, etwa mit GPS–Ortung.

Notruf übermitteln: Durch die 5G–Technologie können Videobilder live übertragen werden. Mit einem entwickelten Programm, das als Art digitaler Dolmetscher fungiert, können Sprachbarrieren überwunden werden. So gewinnen Rettungskräfte Zeit und werden durch Kenntnis der Situation optimal eingesetzt.

Bei Veranstaltungen mit sehr vielen Menschen kann es theoretisch immer zu brenzligen Situationen kommen. Albert Wiedemann

Die eingesetzten Kameras, welche die Technik der künstlichen Intelligenz nutzen, wurden in Ulm erstmals eingesetzt. Sie messen sogenannte „Trendbewegungen“ sowie Laufrichtungen von Personen und übermitteln die Livebilder an die Einsatzkräfte im Lagezentrum.

Personenströme erfassen

„Bei Veranstaltungen mit sehr vielen Menschen kann es theoretisch immer zu brenzligen Situationen kommen“, erklärt Albert Wiedemann, Leiter der Geschäftsstelle des Projektes „5G Rettungsbürger“ bei der Stadt Ulm. Deswegen habe man den Schwörmontag genutzt, um zu testen, wie Personenströme in ihrer Dynamik zuverlässig erfasst werden können.

Um Daten und Privatsphäre der Bürger zu schützen, wurden alle Gesichter im Kamerabild unumkehrbar anonymisiert und nicht gespeichert. Albert Wiedemann

„Es geht uns nicht um individuelle Daten“, betont Wiedemann die Wahrung des Datenschutzes bei dem Projekt und führt aus: „Um Daten und Privatsphäre der Bürger zu schützen, wurden alle Gesichter im Kamerabild unumkehrbar anonymisiert und nicht gespeichert“. Angezeigt wurden die Daten in Echtzeit in der Live–Lagekarte der Führungsunterstützungssoftware „Command X“, die speziell für das 5G–Projekt weiterentwickelt wurde.

Die ersten Auswertungen zeigen laut Stadt Ulm, dass sowohl das im Projekt verwendete Testnetz vom Anbieter Nokia als auch das öffentliche Mobilfunk–Netz selbst unter schwierigen Bedingungen im Echtbetrieb stabil funktioniert haben.