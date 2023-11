In Sachen Geburtshilfe sah es bis vor kurzem noch sehr mau aus, was die verschiedenen Wahlmöglichkeiten für Schwangere anbelangt. Doch diese Zeiten sind vorbei. Nach einem Geburtshaus für Ulm und vergrößertem Angebot in Sachen Hausgeburten gibt es bald auch einen Hebammenkreißsaal.

Ende November startet dieses zusätzliche Angebot an der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Universitätsklinik Ulm. Doch mit einem Kreißsaal an sich in Sinne von neuen Räumlichkeiten hat das Konzept nichts zu tun. Viel mehr geht es um eine individuellere Betreuung von werdenden Müttern bei der Entbindung.

In einem Hebammenkreißsaal werden Gebärende ausschließlich durch Hebammen betreut. Mit dem zusätzlichen Angebot möchten die Hebammen werdende Eltern darin bestärken, auf den natürlichen Geburtsvorgang zu vertrauen. „Zwei Hebammen begleiten die Geburt und können im Vergleich zum herkömmlichen Kreißsaal eigenständiger arbeiten“, erklärt Susanne Lehr, Bereichsleiterin der Sektion Geburtshilfe.

„Kommt es dann doch zu Komplikationen, haben wir hier an der Uniklinik in einer Minute alle wichtigen Kompetenzen da“, erklärt die Hebamme das besondere Modell für Ulm. Denn meist gebe es einen Hebammenkreißsaal nur in kleineren Kliniken.

Fördergelder vom Land bereitsgestellt

Sechs Hebammenkreißsäle gibt es derzeit in Baden-Württemberg, die Landesregierung wünscht sich aber noch mehr. Deshalb werden Fördergelder für deren Entwicklung und Ausbau zur Verfügung gestellt. „Hebammenkreißsäle sind ein wichtiges zusätzliches Angebot in der geburtshilflichen Versorgung.

Sie stärken die Eigenverantwortung der Hebammen und bieten Frauen den Raum für eine natürliche Geburt mit einer sicheren medizinischen Betreuung im Hintergrund“, sagte Ute Leidig, Staatssekretärin im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration, im Sommer zum Auftakt des Förderprogramms.

Das sehen auch Susanne Lehr und ihr Team so, weshalb es die Idee eines Hebammenkreißsaals bereits seit einiger Zeit gibt. „Wir haben uns schon vor Corona überlegt, das in Ulm auszubauen. Doch dann hat sich das Ganze erst einmal verzögert“, so die Hebamme. Für ihre Kollegin Maximiliane Landenberger stellt das Angebot eine ganz besondere Art mit den Schwangeren dar, die selbstbestimmt gebären können. „Es ist die Rückkehr zur ursprünglichen Hebammenarbeit, bei der der Fokus mehr auf das physiologische gerichtet wird.“

Im Hebammenkreißsaal können ausschließlich gesunde Frauen mit unauffälligen Schwangerschaften betreut werden, weshalb es bereits im Vorfeld mehrere Gespräche mit den Frauen benötigt. „Interessierte Frauen können sich ab der 30. Schwangerschaftswoche bei uns vorstellen, um zu klären, ob der Hebammenkreißsaal geeignet ist“, sagt Susanne Lehr. Zu den häufigsten Ausschlusskriterien zähle unter anderem ein vorangegangener Kaiserschnitt oder ein diagnostizierter Schwangerschaftsdiabetes.

Kapazitäten sind begrenzt

Bei mehr als 250 Geburten im Monat und sechs Kreißsälen ist jedoch klar, dass an der Uniklinik Ulm auch in Zukunft nicht nur ausschließlich Geburten mit Hebammenbetreuung vonstattengehen werden.

Wir haben da nur ein bestimmtes Kontingent pro Monat. Susanne Lehr

Die Betreuung der Risikoschwangerschaften müsse aufgrund der Expertise dort natürlich weiter gewährleistet sein ‐ weshalb die Kapazitäten für den Hebammenkreißsaal begrenzt sind. „Wir haben da nur ein bestimmtes Kontingent pro Monat. Wir fangen klein an, denn wir müssen sicherstellen, dass wir das auch leisten können“, betont Susanne Lehr.

Doch das Angebot sei für die Region überfällig gewesen. „Seit 35 Jahren arbeite ich schon als Hebamme. Und ich nehme war, dass der Wunsch nach einer selbstbestimmten Geburt deutlich zugenommen hat.“

Nachfragen gibt es jedenfalls jetzt schon viele, wie Maximiliane Landenberger berichtet. „Die späteste Geburt, die aktuell schon bei uns eingeplant ist, ist im März 2024“, so die Hebamme. Auch das Ärzteteam der Geburtshilfe unterstützt das neue Angebot. „Wir wissen aufgrund von vielen wissenschaftlichen Daten, dass eine Geburt dann am besten verläuft, wenn sie von einer kompetent ausgebildeten Hebamme betreut wird ‐ und Zeit hat für diese Frau, wie bei einer Eins-zu-Eins-Betreuung“, betont der Leiter der Sektion Geburtshilfe, Frank Reister.

Leiter nimmt verstärkten Wunsch bei Frauen für natürliche Geburt wahr

Auch er nimmt einen verstärken Wunsch bei werdenden Müttern wahr, auf natürlichem Weg gebären zu können. „Wir leben in einer Informationsgesellschaft, in der sich die Frauen die nötigen Informationen einfach über das Internet beschaffen können.

Da steigt das Bedürfnis nach einer natürlichen Geburt“, so Reister. Dass er mit Eröffnung des Hebammenkreißsaals weniger zu tun hat, glaube der Leiter aber nicht. „Wir Ärzte brauchen uns glaube ich keine Sorge machen, dass wir überflüssig werden bei der Geburtshilfe. Es ist leider Realität, dass es auch Risiken und Komplikationen gibt bei der Schwangerschaft und der Geburt. Auf die muss man adäquat reagieren. Und wir Ärzte tun gut daran, uns darauf zu konzentrieren und uns bei den Geburten, die ganz normal verlaufen, nicht einmischen“, so Frank Reister.

Interessierte können sich gerne ab sofort in der Klinik vorstellen. Informationen rund um die Geburt und zum Hebammenkreißsaal sind auf der Homepage der Universitätsfrauenklinik zu finden.

