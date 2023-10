An der Belastungsgrenze: Ulm nimmt vorerst keine Flüchtlinge mehr auf

In Ulm gibt es keinen Platz mehr für weitere Geflüchtete, die Stadt will die Aufnahme weiterer Flüchtlinge deshalb fürs Erste aussetzen. „Es gibt derzeit einfach keinen einzigen freien Platz mehr in den bestehenden Unterkünften“, verdeutlicht Oberbürgermeister Gunter Czisch. Alle Plätze seien belegt. Er habe daher entschieden, dass mindestens in dieser Woche keine weiteren Geflüchteten in Ulm aufgenommen werden.

Wie viele Kommunen und Landkreise ist auch die Stadt Ulm damit inzwischen am Limit, was die Unterbringung Geflüchteter angeht. In Ulm leben laut Stadtverwaltung aktuell 2769 Geflüchtete in der Obhut der Stadt, knapp 1200 von ihnen in Gemeinschaftsunterkünften und in den Messehallen in der Friedrichsau.

Ab Mitte Oktober werden erstmals Räume der ehemaligen Technischen Hochschule in Böfingen und möglicherweise auch wieder die alte Kepler-Turnhalle mit Geflüchteten belegt. Darüber hinaus werden einfache Hotelunterkünfte angemietet.

Außerdem sucht die Stadt weiterhin mit Hochdruck auf dem privaten Immobilienmarkt nach geeigneten Objekten. Doch es fehle nicht nur an Unterbringungsplätzen, zunehmend mangele es auch an Personal bei den Fachabteilungen der Bürgerdienste und im Sozialbereich für Geflüchtete.

Czisch fordert, irreguläre Zuwanderung zu stoppen

Czisch fordert daher energisch von Bundes- und Landesregierung ein schnelles Handeln und einen „kompletten Richtungswechsel der bundesdeutschen Politik im Umgang mit Geflüchteten, den wir Kommunen im Übrigen schon seit Monaten fordern“. Dazu gehöre, die irreguläre Zuwanderung bereits an den Grenzen zu stoppen, die Sozialleistungen auf ein europaweit harmonisiertes Niveau anzupassen und die Asylverfahren zu beschleunigen.

Außerdem sei es für Czisch zwingend, dass der Bund die kommunalen Aufwendungen für Geflüchtete umfassend finanziert. Denn nur der Bund, nicht aber die einzelne Kommune, könne die Fluchtmigration steuern und begrenzen. „Es wäre für den sozialen Zusammenhalt fatal, wenn im Gemeinderat darüber debattiert werden müsste, welche wichtigen kommunalen Maßnahmen zurückgestellt werden, um Migrationskosten decken zu können“, so Ulms Oberbürgermeister.

Zahl der Geflüchteten müsse begrenzt werden

Czisch beobachte zudem ein schwindendes Verständnis in der Bevölkerung für die Untätigkeit der Bundespolitik, „auch bei denen, die sich in der Flüchtlingskrise engagiert haben“. Die Zahl der Geflüchteten müsse dringend begrenzt werden, weil sonst immer mehr Notunterkünfte erforderlich werden.

Hinzu komme, dass Kitas, Schulen und die medizinische Versorgung bereits heute massiv belastet und teilweise auch schon überlastet seien. Das bereite dem Stadtoberhaupt zunehmend Sorge, wenn es um den Zusammenhalt in der Stadt und das Vertrauen in den handelnden Staat geht. „Um dieses Vertrauen zurückzugewinnen, ist ein schneller Richtungswechsel in der Migrationspolitik zwingend notwendig“, fordert er.

Ulm steht mit dem Problem der Belastungsgrenze nicht alleine da. Auch das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises hat vermehrt Probleme, geflüchtete Menschen unterzubringen.

Als Maßnahme dagegen ist die Zahl der Plätze in Gemeinschaftsunterkünften deshalb jüngst von knapp 500 auf aktuell knapp 2000 Plätze deutlich erhöht worden. Ähnlich sieht es im bayerischen Nachbarlandkreis Neu-Ulm aus. Erst im September hatten Landräte bei einer Arbeitstagung in Roggenburg beklagt, den Zustrom von Geflüchteten nicht mehr bewältigen zu können.

„Wir sind keine Jammerer, aber man muss auch mal zeigen, wo die Grenzen sind“, hatte dazu auch Neu-Ulms Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) beklagt. Die Situation sei auch in Neu-Ulm dramatischer als zur Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 und 2016. Auch er sieht den gesellschaftlichen Zusammenhalt stark gefährdet, „wenn wir weiterhin unkontrollierte Zuwanderung zulassen.“