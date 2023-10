Eine Welt, in der alle Menschen dieselben Menschenrechte genießen. Das ist das Credo von Amnesty International. Um dieses Ziel zu erreichen, macht die Organisation seit Jahrzehnten auf Missstände aufmerksam.

Das stärkste Mittel ist öffentlicher Druck

Auch von Ulm aus: Dort gibt es die Amnesty-Gruppe seit 50 Jahren. Welche Erfolge die Ulmer über die Jahre erzielt haben und welcher Kritik sich Amnesty International immer wieder stellen muss, erklärt Gründer und Schriftsteller Urs Fiechtner.

„Amnesty betreut politische Gefangene und setzt sich für deren Freilassung ein“, erklärt der 67-Jährige. Auch die Ulmer Gruppe möchte dabei Gefangene vor Folter und Todesstrafe schützen. „Da war die Ulmer Gruppe früher außerordentlich erfolgreich.“

Amnesty betreut politische Gefangene und setzt sich für deren Freilassung ein Urs Fiechtner

Bislang habe die Ulmer Gruppe rund 270 Freilassungen in der ehemaligen Sowjetunion, in Lateinamerika und im arabischen Raum erwirkt ‐ vor allem durch Ausübung öffentlichen Drucks, betont Fiechtner, der sich schon früh dazu entschlossen hatte, Menschenrechtler zu werden.

Schon als Teenager zum Menschenrechtler geworden

Nach dem Umzug der Familie vom bayerischen Starnberg nach Ulm gründete er im Jahr 1973, im Alter von 17 Jahren, gemeinsam mit Mitschülern und jungen Künstlern die noch heute existierende Ulmer Amnesty-Gruppe. Jenseits von irgendwelchen Ideologien und Konfessionen habe er sich einfach engagieren wollen. „Und da bot sich die Menschenrechtsarbeit an.“

Sie galten damals als verdächtig, als Unterwanderung und terroristenfreundlich. Das war der Vorwurf eines Ulmer Lehrers. Urs Fiechtner

Heute kaum vorstellbar: „Sich für die Menschenrechte einzusetzen war damals karriereschädlich“, so Fiechtner. „Sie galten damals als verdächtig, als Unterwanderung und terroristenfreundlich. Das war der Vorwurf eines Ulmer Lehrers“, erklärt Fiechtner, der die „seltsamen“ gesellschaftspolitischen Umstände von damals noch heute kritisiert.

Früher Rebellion, heute politische Bildung

Und nicht nur deshalb sei er mehrmals von der Schule geflogen. „Ich war ein widerborstiger Schüler und hatte von dieser Lehrergeneration die Schnauze voll.“

Die Zeiten haben sich in 50 Jahren Amnesty-Ulm aber gewandelt. „Dieselben Schulen, die mich als Schüler rausgeworfen haben, laden uns heute ein, den Schülern die Menschenrechte zu erklären und zur politischen Bildung beizutragen.“ Heute informiert die Ulmer Gruppe so auf rund 130 Veranstaltungen im Jahr über ihre Arbeit.

Die unmittelbare Hilfe für politische Gefangene sei in jüngster Vergangenheit jedoch enorm schwierig geworden. „Wir haben aktuell einen Krimtataren, der aufgrund seiner Herkunft in russischer Haft sitzt“, so Fiechtner.

Es gibt nicht nur Erfolge

Das Ziel sei, seine Freilassung zu bewirken. „Aber an diesem Fall beißen wir uns gerade die Zähne aus.“ Misserfolge begegnen den Ehrenamtlichen also immer wieder. „Es ist nicht immer alles Sonnenschein.“

Es ist nicht immer alles Sonnenschein. Urs Fiechtner

Doch wie bringt man Regierungen wie die russische überhaupt dazu, einen politischen Gefangen freizulassen? „Es gibt nicht die eine Methode“, erklärt Fiechtner. Es gehe ausschließlich über die Erzeugung öffentlichen Drucks. „Das klingt sehr romantisierend, aber es ist im Grund der Mechanismus, der dahinter steckt.“

Israel aktuell am meisten im Fokus

Das bedeute aber noch lange nicht, dass Regierungschefs wie Russlands Präsident Wladimir Putin „plötzlich die Hand aufs Herz legt und sagt: ‚Ohje, jetzt muss ich auf die Menschenrechte achten.’“ Vielmehr sei es meist Abwägungssache, dem öffentlichen Druck zu entgehen. „Und danach steckt er für jeden entlassenen Gefangen zehn Neue in die Zelle.“

Auf Missstände aufmerksam machen und über Menschenrechte aufklären: Dafür ist die Ulmer Amnesty-Gruppe mit ihrem rollenden Infomobil unterwegs. (Foto: Amnesty Ulm )

Aktuell im Fokus steht die Situation in Israel, wo die palästinensische Terrororganisation Hamas unter anderem kürzlich rund 200 Geiseln entführte. Den jahrzehntealten Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern griff Amnesty International in einem seiner Berichte aus dem vergangenen Jahr auf.

Amnesty-Bericht über Israel und Palästina erntete Kritik

Auf diesen folgte jedoch reichlich Kritik, weil die Menschenrechtsorganisation Israel darin „Apartheid“ vorwarf, also das System der Rassentrennung in Südafrika in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Schnell wurden Antisemitismus-Vorwürfe gegen Amnesty laut.

Sprachlich hätte ich das sorgfältiger gemacht. Urs Fiechtner

„Ich als Schriftsteller finde die deutsche Übersetzung des Berichts ohnehin nicht wirklich gelungen“, betont Fiechtner. Dass der Begriff „Apartheid“ als beleidigend aufgefasst wurde, sei absehbar gewesen.

Auch, weil der Begriff im Bericht unzureichend erläutert worden sei. Er stammt laut Fiechtner aus der Internationalen Konvention der Vereinten Nationen gegen Apartheid aus dem Jahr 1965, wo er als lediglich „staatlich organisierte Trennung“ definiert sei. „Die Kriterien trafen zwar inhaltlich auf die palästinensischen Gebiete zu“, fasst er zusammen, „sprachlich hätte ich das sorgfältiger gemacht.“