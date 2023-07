Am Samstag steht die Gänswiese wieder einmal Kopf

Am Schwörsamstag, 22. Juli, lädt der SSV Ulm 1846 zur alljährlichen Sommer–Sport–Party auf das Vereinsgelände ein. Ab 11 Uhr geht es auf der Gänswiese los, im Vereinsfreibad bereits um 10 Uhr. Beim Sportfest für die ganze Familie gibt es auch in diesem Jahr auf dem Vereinsgelände jede Menge Bewegung, Spiel und Spaß für kleine und große Sportlerinnen und Sportler, heißt es in der Ankündigung des SSV.

„Ab 11 Uhr wird der ganze Verein mit all seinen Abteilungen auf der Gänswies‘ vertreten sein und ein breites, sportliches Mitmachprogramm anbieten“, sagt Vereinspräsident Willy Götz. Mittelpunkt des Mitmachprogramms ist die Sport–Kids–Olympiade. Die Abteilungen des Vereins, zusammen mit Partnern und Sponsoren, bringen mithilfe der unterschiedlichen Mitmachangebote Ulm und Umgebung in Bewegung. Kleine Sportlerinnen und Sportler können hierbei etwa Fechten ausprobieren, sich der Hockey Challenge stellen, mit Fandango Schwertern kämpfen und vieles mehr. In der anschließenden Tombola, an der alle Kids automatisch teilnimmt, warten sportliche Preise.

Bereits ab 10 Uhr geht es im Freibad beim Minispatzen–Triathlon rund. Ein Freizeit Beachvolleyball–Mixedturnier für Erwachsene, der Gänswies–Cup und ein Handballrasenturnier werden auf dem Vereinsgelände direkt an der Donau ausgetragen.

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr, wird auch in diesem Jahr die „Ninja Parcours Challenge powered by Sparkasse Ulm“ die Gänswies‘ in eine Spielwiese für alle Ninja–Sportlerinnen und Sportler verwandeln. Chris Balkheimer, Ninja Sportler und Teilnehmer der RTL–Show „Ninja Warrior Germany“, ist gerade vom Dreh der neuen Staffel zurückgekehrt und hat ein paar neue Hindernisse mit im Gepäck.

Die Startplätze sind bereits ausgebucht für die Qualifikation ab 13 Uhr. Wer den Ninja Sport kennenlernen möchte, kann am Schwörsamstag zwischen 11 und 13 Uhr vorbeischauen. Wer in diesem Jahr Ninja Warrior von Ulm wird, entscheidet sich am 22. Juli ab 17 Uhr in der AOK–Finalchallenge.

Alle Informationen zum Schwörsporttag stehen auf der Vereinshompage.