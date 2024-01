Als Karajan in Ulm vor dem Spiegelschrank übte

Aktuell ist Jahrhundertdirigent Herbert von Karajan (1908-1989) wegen seiner Rolle im NS-Regime wieder in aller Munde. Weil er Ende der 1920er-, Anfang der 1930er-Jahre sein Handwerk am Ulmer Stadttheater gelernt hat, befindet sich das Ulmer Theater am Herbert-von-Karajan-Platz 1. Während seines Engagements in Ulm lebte von Karajan sowohl links als auch rechts der Donau.

Ein paar Jahre vor seinem Tod 2018 erinnerte sich der damals 90-jährige Herbert Fischer an seine Kindheit. Er lebte mit seinem älteren Bruder Kurt, Vater Friedrich und Mutter Aurelie in einer Vierzimmer-Wohnung im ersten Stock in der Gänslände 2, schräg gegenüber des Gänsturms. Rund 300 Meter von der Theatergasse 8 entfernt, wo die Ulmer Bühne bis zu ihrer Zerstörung während des Zweiten Weltkrieges im Jahr 1944 ihren Sitz hatte. „Meine Eltern hatten während dieser Zeit immer wieder Schauspieler und Musiker in Untermiete“, erinnerte sich seinerzeit Fischer.

Rund 16 Quadratmeter groß war das Zimmer mit separatem Eingang. Außer einem Bett, einem Tisch und zwei Stühlen gab es auch noch einen großen Spiegelschrank, vor dem die Sänger in ihren Kostümen übten. „Bei offenem Fenster im Sommer versammelten sich immer wieder Spaziergänger vor der Gänslände, um den Künstlern zuzuhören“, erzählte Fischer, der zusammen mit seinem Bruder „in der ersten Reihe im Zimmer“ lauschen durfte.

Anfang 1929 mietete sich der neue Ulmer Kapellmeister Herbert von Karajan bei den Fischers ein. „Soviel ich weiß, verdiente er damals 150 Reichsmark im Monat und bezahlte für das Zimmer mit Frühstück 30 Reichsmark“, so Fischer. Seine Mutter war es, die dem Mitbewohner, der immer wieder vor dem großen Spiegelschrank ohne Musik dirigierte, täglich Kaffee, Brot und Marmelade servierte.

An ein Ereignis konnte sich Herbert Fischer noch ganz genau erinnern. Im Januar 1932 gab es im Stadion zugunsten der Winterhilfe ein Benefizspiel mit Sängern und Musikern des Stadttheaters, die gegen eine Auswahl von Ulmer Journalisten antraten. „Es war ein fantastisches, buntes Schauspiel, als die Mannschaften wie Gladiatoren in römischen Kampfwagen in die Arena einfuhren.“ Herbert von Karajan stand damals im Tor. Mit dabei waren unter anderen auch noch der Operettenkomiker Richard Freudmann, Intendant Erwin Dieterich und Bassbuffo Fritz Hein. „Karajan war ein guter Torwart, ich war hellauf begeistert“, erzählte Fischer, der als junger Bub beim SSV Ulm ebenfalls Fußball spielte.

Ein Jahr nach diesem Benefizspiel verließ der Kapellmeister die Gänslände 2. Erst Jahre später erfuhr Fischer den Grund des Auszuges. Karajan, so erzählten ihm seine Eltern, habe immer wieder Damenbesuch auf dem Zimmer gehabt. Da zu dieser Zeit der sogenannte Kuppeleiparagraf noch galt und Junggeselle Karajan auf die mahnenden Worte der Vermieter nicht hören wollte, wurde ihm gekündigt. „Wer zu dieser Zeit einem unverheirateten Paar Räume zur Verfügung stellte und angezeigt wurde, dem drohte Gefängnis“, schmunzelte Fischer und fügt hinzu, dass dieses Gesetz bis Anfang der 1970er-Jahre in Deutschland Gültigkeit hatte. Übrigens. Karajans Nachmieter wurde der bekannte Bariton Josef Katona (1902-1977), der mit dem Kapellmeister befreundet war.

Ob Karajan gleich danach in die Krankenhausstraße 2 in Neu-Ulm bei der damaligen Löwenbrauerei umgezogen ist, wusste Fischer seinerzeit nicht mehr. In der 1991 erschienenen Volksbank-Broschüre „Theater in Ulm seit dem 19. Jahrhundert“, verfasst von der ehemaligen und inzwischen ebenfalls verstorbenen Ulmer Stadträtin Gertrud Beck, ist nachzulesen, dass der Maestro kurzzeitig in einem Dachzimmer in der Basteistraße 14, ein Steinwurf von der Gänselände entfernt, gewohnt habe.

Fest steht, dass Karajan von 1933 an ein Jahr lang bis zu seinem Wechsel ans Aachener Stadttheater, wo er 1934 als Leiter der Symphoniekonzerte und der Opernaufführungen ein Engagement erhalten hatte, in der Krankenhausstraße 2 bei der Familie Emanuel und Erna Mühleis zur Untermiete gewohnt hat. Das belegen alte Briefe des Kapellmeisters, auf denen er den Absender „bei Mühleis“ vermerkt hatte. „Die wohnten im zweiten Stock“, hat erst dieser Tage eine Frau unserem Fotografen, der das Gebäude fotografierte, erzählt, die in der Krankenhausstraße 2 lebt. Dass Karajan dort vor 90 Jahren gelebt hat, sei im Haus bekannt.

Übrigens. Als Kapellmeister kam Herbert von Karajan noch zweimal zurück an den Ort seiner Anfänge. Mitte Januar 1950 hatte er mit den Wiener Symphonikern und Ende April 1971 mit den Berliner Philharmonikern jeweils ein Gastspiel in Ulm.