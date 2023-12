In manchen Situationen kann Ernst Prost nicht aus seiner Haut. Wenn er etwa ratlos vor den Supermarktregalen steht. „Einkaufen ist nicht so mein Ding“, sagt er. „Da stehe ich oft vor dem Regal, vergleiche Preise, wäge ab.“ Das dauere meist viel zu lange. „Da kommt halt wieder der Unternehmer durch.“ Doch ansonsten falle ihm die Hausarbeit nicht mehr so schwer. „Abspülen, Saugen, Wäsche waschen“, das meistere er inzwischen mit Bravour.

Für Prost aber sind die Tätigkeiten Neuland. Denn sein halbes Leben lang musste er sich darum nicht kümmern. Mehr als 30 Jahre lang arbeitete Prost für den Ulmer Schmiermittelhersteller Liqui Moly. Die meiste Zeit war er Geschäftsführer und Gesellschafter.

Rückzug aus der Geschäftwelt

Liqui Moly expandierte und wuchs unter der Führung von Prost. 2018 verkaufte er dann seine Anteile an die Würth-Gruppe. Vier Jahre später verließ er das Unternehmen und zog sich aus der Geschäftswelt zurück. Prost veränderte sich radikaler als viele andere Unternehmenschefs. Das Leben sei „zu vielfältig, abwechslungsreich und aufregend, um es nur auf eine einzige Art zu verbringen“, sagt er.

1 von 11

Als er in Rente ging, folgte kurz danach die Trennung von seiner Freundin. Viele kleine Gründe hätten dazu geführt, am Ende habe sie sich auch an den „langen Haaren und dem Bart“ gestört. Prost nämlich hatte eine optische Wandlung vollzogen, er ließ sich die grauen Haare und den Bart wachsen. Auch ein Ausdruck seines neuen Lebensstils.

Was ist an der Geschichte dran?

Schon im vergangenen Jahr verließ er dann das Schloss Leipheim, wo er 16 Jahre lang gelebt hatte. Und jetzt? „Ich mache es wie die Zugvögel“, erklärt Prost. „Wohin mich Lust und Laune führen, da gehe ich hin.“ Viel Zeit verbringt er auf Teneriffa und in Reit im Winkel, in den bayerischen Alpen, wo Prost zumindest im Sommer auf einem Bergbauernhof lebt.

Die Geschichte vom Alm-Öli, der am liebsten ununterbrochen auf der Terrasse sitzt und den Kühen zuschaut, ging bundesweit durch die Medien. Prost sei bescheiden geworden, habe sich zurückgezogen, vielleicht sogar mit seiner Vergangenheit bei Liqui Moly abgeschlossen. Doch was ist dran an der Geschichte?

Neue Freiheit

Auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung reagiert Prost schnell und lässt ausrichten, er beantworte Fragen gerne schriftlich. Damit es keine sprachlichen Missverständnisse gebe.

Manchmal ziehe ich meine kurze Lederhose an und gehe auf irgendeine Alm, manchmal meine lange Lederhose und fahre mit dem Motorrad. - Ernst Prost

Prost erzählt, dass er vor allem seine neue Freiheit schätze. „Manchmal ziehe ich meine kurze Lederhose an und gehe auf irgendeine Alm, manchmal meine lange Lederhose und fahre mit dem Motorrad“. Völlig zurückgezogen aber lebe er keineswegs. „Ich bin viel auf Reisen, habe viel Kontakt zu anderen Menschen und die Arbeit mit meinen Stiftungen wird auch immer mehr.“

Das rät er Liqui Moly

Aus seinem früheren Geschäftsleben vermisse er vor allem die „menschlichen Kontakte zu meinen Kolleginnen und Kollegen“. Einige Freundschaften von früher seien noch intakt. „Aber man kann im Leben nicht alles haben. Entweder Ruhm und Ehre, Action und Erfolg oder aber Ruhe und Frieden und ein selbstbestimmtes Leben.“

Die Arbeit bei Liqui Moly verfolge er weiterhin, wenn auch nur aus der Distanz. Nicht nur im Hinblick auf die Elektromobilität, sondern auch auf „ganz normale Umbrüche in der Welt“ müsse die Firma sich neu erfinden, das sei eine „Daueraufgabe“. „Das haben wir gemacht und das machen die Teams in der Firma nach wie vor genauso - auch ohne mich.“

Rückkehr ausgeschlossen

Eine Sache aber könne er für die Zukunft versichern: „Ich kann ausschließen, dass ich noch einmal in die klassische Geschäftswelt zurückkehre.“ Prost sagt, er wolle sich jetzt treiben lassen. Er wolle „abwarten, was passiert, anstatt Pläne zu machen und Abläufe festzuzurren. Dann bleibt das Leben spannend und voller Freude.“

Leicht dürfte Prost das auch deshalb fallen, weil er finanziell ausgesorgt hat. Sein Vermögen wird auf 400 Millionen Euro geschätzt. Das Geld aber habe für inzwischen „seinen Reiz verloren“, erklärt er. „Am Anfang meines Lebens als armer Hund habe ich selbstverständlich für Geld gearbeitet.“ Als er es dann in Hülle und Fülle besaß, sei es ihm nicht mehr wichtig gewesen. „Immer mehr Geld scheffeln macht doch keinen Sinn.“

Nach seinem Tod soll das Vermögen an seine Erben fließen. „Das sind meine Liebsten und meine drei Stiftungen“, erklärt er. Bis dahin aber wolle er sein Leben genießen, solange es geht. In den Bergen und am Meer. Und vor allem völlig selbstbestimmt.