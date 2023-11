Wer während der Schwangerschaft Alkohol trinkt, gefährdet sein ungeborenes Kind. Mit den manchmal schwerwiegenden Folgen könnte es ein Leben lang zu kämpfen haben.

Darauf macht aktuell eine Ausstellung aufmerksam, die die Jugendhilfeeinrichtung Oberlin nach Ulm geholt hat. Dort lassen die Macher unter anderem Betroffene zu Wort kommen. Warum sie den Besuchern zudem einen Blick in die Gebärmutter gewähren.

Noch bis Freitag im „m25“ Die Ausstellung ist noch bis Freitag, 17. November, im Erlebnisraum „m25“ (Münsterplatz 25) zu sehen. Weitere Informationen zum Thema FASD sowie Kontakt zu den beiden Beraterinnen gibt es online auf der Website des Vereins.

FASD kann zu schweren Schädigungen führen

„Zero“, also „null Alkohol“, heißt die Ausstellung, die vor allem Jugendliche und junge Erwachsenen ansprechen soll. Es geht um das sogenannte FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) ‐ zu Deutsch: die vorgeburtliche Alkoholstörung.

Junge Menschen sensibilisieren

Sabine Bullinger und Sandra Reiser vom Verein Oberlin führen bis Freitag täglich durch die Ausstellung und machen auf die Gefahren aufmerksam. „Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, vor allem junge Menschen darüber aufzuklären“, sagt Sandra Reiser, der es wichtig ist, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen und künftige Elterngenerationen für die Risiken zu sensibilisieren.

„FASD ist aber zu 100 Prozent vermeidbar“, fasst Sandra Reiser zusammen. Dafür müsse aber noch mehr Bewusstsein geschaffen werden.

Blick in die Gebärmutter

Die Besucher der Ausstellung dürfen sich deshalb zum Beispiel ins Innere einer Gebärmutter begeben, in diesem Fall in Form eines begehbaren Kuppelzelts. An den Innenwänden sind die einzelnen Entwicklungsschritte in 40 Wochen Schwangerschaft dargestellt.

Sandra Reiser (links) und Sabine Bullinger vom Verein Oberlin führen noch bis Freitag durch die Ausstellung. (Foto: Hertle )

Schritt für Schritt die Entwicklung begleiten

Von der Decke hängen dafür zehn blaue Säckchen. Mit 16 Gramm, 100 Gramm, bis hin zu 3400 Gramm kurz vor der Geburt: Schritt für Schritt machen sie die Gewichtszunahme in den zehn Monate greifbar ‐ und gleichzeitig darauf aufmerksam, wie leicht ein solch junges Leben durch Alkohol oder andere Drogen für immer Schaden nehmen kann.

Auch Alkohol in Medikamenten, die man in der Schwangerschaft zu sich nimmt, können Auswirkungen auf das Baby haben. Sandra Reiser

Denn schon der kleinste Schluck Alkohol in der Schwangerschaft könne zu Schädigungen des ungeborenen Kindes führen. „Es muss nicht unbedingt ein ganzes Glas Wein sein“, betont sie. „Auch Alkohol in Medikamenten, die man in der Schwangerschaft zu sich nimmt, können Auswirkungen auf das Baby haben.“

Folgen zeigen sich schon früh

Und diese können im schlimmsten Fall schwerwiegend sein ‐ spätestens im Kindergartenalter würden diese auftreten. „Die Kinder zeigen sowohl sozial als auch von ihren Fähigkeiten nicht die Entwicklung wie andere“, erklärt Sabine Bullinger. Das zeige sich oft auch an der Sprache. „Viele betroffene Kinder lernen erst mit vier Jahren sprechen und brauchen dafür Logopädie“, fasst Sabine Bullinger zusammen.

Die Kinder zeigen sowohl sozial als auch von ihren Fähigkeiten nicht die Entwicklung wie andere Sabine Bullinger

Im Alltag fehle den Kindern zudem die Fähigkeit, aus gewonnenen Erfahrungen zu lernen. „Sie begehen deshalb den gleichen Fehler immer wieder“, ergänzt Reiser.

Auch äußerliche Auffälligkeiten

Oft werde die Krankheit bereits bei der Geburt erkannt. „Die Neugeborenen haben meist kleinere Augen und häufig abstehende Ohren“, erklärt Sabine Bullinger.

Oft wird FASD schon bei der Geburt diagnostiziert – eine Puppe zeigt die äußerlichen Aufmerksamkeiten von betroffenen Kindern. (Foto: Hertle )

Darauf werde in den Geburtskliniken mittlerweile stark geachtet. Rund 1100 Neugeborene mit FASD kommen laut Oberlin im Jahr allein in Baden-Württemberg zur Welt. Mindestens ein Prozent aller Babys seien so betroffen. „Die Dunkelziffer ist aber sehr hoch“, ergänzt Sabine Bullinger.