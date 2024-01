Bei einer feierlichen Zeremonie sind am Montag im Landratsamt des Alb-Donau-Kreises in Ulm zwölf Projekte mit dem Umweltpreis des Kreises ausgezeichnet worden. Insgesamt 4000 Euro konnte Landrat Heiner Scheffold für die Projekte, Einzelpersonen, Vereine und Gruppen übergeben.

„Damit fördern wir das Bewusstsein für die Bedeutung des Natur- und Umweltschutzes in der Öffentlichkeit und erkennen beispielhafte und nachahmungswürdige Projekte im Alb-Donau-Kreis öffentlich an“, sagte Scheffold bei der Verleihung.

Preis wird seit 1990 verliehen

Der Umwelt- und Naturschutz sei dem Landratsamt ein wichtiges Anliegen, sagte Scheffold. Mit dem Preis, den der Kreis seit 1990 bereits zum 15. Mal verleiht, sollen deshalb die Projekte gefördert und gestärkt werden. Außerdem könne durch das Sichtbarmachen der Aktionen auch der Umweltschutz in der Gesellschaft besser verankert werden.

Naturschutz lasse sich nicht über Verordnungen regeln, sagte Scheffold. Die Gesellschaft müsse ihn verinnerlichen. Am besten gelinge das gemeinsam über unterschiedliche Projekte.

Projekte würden den Landkreis noch lebenswerter machen

Jedes einzelne der ausgezeichneten Projekte sei ein Puzzlestück in der großen Aufgabe des Naturschutzes. „Sie haben ein Puzzleteil und einen Beitrag geleistet und damit den Alb-Donau-Kreis noch lebenswerter gemacht“, sagte der Landrat in Richtung der Preisträgerinnen und Preisträger. Er sei dankbar für jedes einzelne der Projekte.

„Der Mensch ist Teil der Natur und so muss er sich auch begreifen“, sagte Scheffold, bevor er die Umweltschützer einzeln auf die Bühne rief, um ihnen eine Urkunde zu überreichen.

Preise in drei Kategorien vergeben

Unterteilt wurden die Preisträger von der Jury - bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landratsamtes, des Kreistags und der Naturschutzbeauftragten - in drei unterschiedliche Gruppen. In der Kategorie „Wertvoll“ erhielten die Projekte 100 Euro Preisgeld, in der Kategorie „Vorbildlich“ 350 Euro und in der Kategorie „Vorbildlich mit Auszeichnung“ 700 Euro.

Fünf Projekte wurden in der Kategorie „Wertvoll“ ausgezeichnet - unter ihnen Carmen Joachim und Benjamin Ziegler aus Blaubeuren-Asch. Sie halten durch Schaf- und Ziegenbeweidung eine Böschung frei und schaffen somit einen Lebensraum für die Traubenhyazinthe.

Familie Rühl aus Blaustein erhielt 100 Euro für „Erhaltung und Pflege einer ortsprägenden Eiche“. Die Familie kümmere sich nicht nur um die Eiche. Bei einem Anbau habe sie „extra so geplant, dass die Eiche erhalten bleiben konnte“, sagte Scheffold. Das sei nicht selbstverständlich.

Aus Mundingen konnten Christina Beeck und Frieder Schmitz-Beeck eine Auszeichnung mitnehmen. Sie hatten im Garten eine Benjeshecke - eine sogenannte Totholzhecke - angelegt und somit ein Biotop für verschiedene Tierarten geschaffen.

Philipp Bach aus Ehingen bekam den Preis, weil er mehrere Wildbienenhotels gebaut hatte, die mittlerweile von zehn verschiedenen Wildbienenarten bewohnt werden. Auch zwei Hummelkästen hat er gebaut.

Auch der BUND ist unter den Preisträgern

Vier Auszeichnungen konnte Scheffold im Bereich „Vorbildlich“ aussprechen - gleich zweimal konnte sich der BUND freuden. Die Blaubeurer Gruppe bekam das Preisgeld für das Freilegen einer Wacholderhecke und das Pflanzen einer Streuobstwiese, außerdem für ihr Buch „Blaubeurer BUNDte Blätter“. Versehen mit wissenschaftlichen Daten und hochwertig aufgearbeitet sei es sehr lesenswert, sagte Landrat Scheffold.

Die Laichinger Gruppe des BUND bekam die Auszeichnung für ihr Leuchtturmprojekt, bei dem sie zusammen mit dem Albert-Schweizer-Gymnasium in Laichingen Natur- und Artenschutz auf den schulischen Grünflächen betreiben. Neben dem Anlegen einer Magerrasenfläche wurden hier auch mehrere Insektenhotels gebaut.

An die Bürgergruppe „Quartiersplatz Höhwiesen“ Blaustein wurde ein weiterer Preis der Kategorie vergeben. Sie hatten den Platz so eingerichtet, dass die Grünflächen belassen werden konnten, Aufenthaltsplätze wurden aus Naturmaterialien gestaltet.

Auch der FC Schiemchtal ist unter den Preisträgern. Der Verein wurde von Landrat Scheffold für den „Landschaftspflegeeinsatz am Schmiechener See“ ausgezeichnet. In Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Tübingen kümmern sich die Sportler seit Jahren um die Pflege des dortigen Naturschutzgebietes, sagte Scheffold.

Drei Projekte erhalten 700 Euro

Ein Preisgeld von 700 Euro erhielten drei der Projekte in der Kategorie „Vorbildlich mit Auszeichnung“. Die Freie Realschule Altheim (Alb) bekam diese für ihre Tümpelsanierung am Schulwald.

Die Gesamtkirchengemeinde Bernstadt und Hörvelsingen hatte den Kirchgarten in einen Naturgarten mit Schwalbenhaus und Insektenhotel umgestaltet.

Und die Ortsgruppe Blaubeuren-Seissen des Schwäbische Albvereins hatte im Jahr 2022 eine Wildbienenweide angelegt. Auf 400 Quadratmeter sind nicht nur Bienenhotels zu finden. Auch Unterschlupfe für Eidechsen und andere Tiere wurden gebaut, außerdem Erklärschilder aufgebaut. All das geschah in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Kindergarten.

Landrat Heiner Scheffold gratulierte allen Preisträgerinnen und Preisträgern und ließ es sich nicht nehmen, direkt auf die nächste Vergabe des Umweltpreises hinzuweisen. Diese werde in spätestens drei Jahren wieder stattfinden, sagte der Landrat. Er hoffe deshalb wieder auf viele neue Umweltprojekte und Bewerbungen.