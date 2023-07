Akustik–Gitarrenduo Opal Ocean tritt im Roxy–Sound–Garten auf

In der Reihe der Sommerkonzerte im Roxy–Sound–Garten in Ulm ist am Mittwoch, 2. August, das Gitarrenduo Opal Ocean aus Neuseeland/Frankreich mit Acoustic Flamenco Rumba Metal zu hören. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei(keine Platzreservierung). Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in die Roxy–Cafébar verlegt. Dies teilt der Veranstalter mit. Gefunden und gegründet hat sich Opal Ocean laut Roxy–Pressemitteilung auf den Straßen Melbournes. Die Videos von den Straßen–Sessions fanden rasch weltweit Aufmerksamheit und auf die Millionen Clicks folgten bald darauf analoge Konzert–Touren. Das Akustik–Gitarrenduo nimmt das Publikum mit in hispanische Gefilde, ob wirklich spanisch oder lateinamerikanisch sei angesichts der „unendlich schnellen perkussiven Rhythmen und virtuosen Gitarrenmelodien“ nicht so leicht zu sortieren. Viel Flamenco und Rumba ist dabei, aber auch progressiver Rock und Akustik–Metal, zudem ist die Musik über weite Strecken auch noch funky und bleibt dem anfänglichen Eindruck treu, dass es bei all der rhythmischen Komplexität rockt. Was die Musik unterm Strich wirklich ist, das soll ruhig jeder für sich selbst entscheiden, Nuevo Flamenco Rumba oder doch eher Acoustik Progressiv Flamenco Rock? Auf jeden Fall begeistert das Gitarrenduo mit dem Neuseeländer Nadav Tabak und dem Franzosen Alex Champ seit seiner Gründung eine breite Hörerschaft. In diesem Sommer ist Opal Ocean wieder auf Europatour — mit Konzerten in England, Finnland, Tschechien, Österreich, der Schweiz und Deutschland, wo das Duo nur in Hamburg, Kiel und im Ulmer Roxy zu sehen ist.