Noch am vergangenen Wochenende war ihnen das Klettern über der Bundesstraße von der Stadt Ulm verboten worden - nun planen Klimaaktivisten für diesen Freitag (1. März) erneut eine Kletteraktion auf der B28.

Wie die Gruppe „Unterstützer*innen des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags“ am Mittwoch mitteilt, wollen die Aktivisten am Freitag ab 12.30 Uhr eine Tunneleinfahrt hinter der Adenauerbrücke besteigen und anschließend ein Banner über der Bundesstraße 28 aufspannen.

Straße wegen Aktion gesperrt

Die B28 wird an der südlichen Einfahrt in den Westringtunnel wegen und während der Kletteraktion vollständig gesperrt sein, wie die Stadt mitteilt, der Verkehr soll umgeleitet werden.

Die Aktion sollte ursprünglich bereits am vergangenen Wochenende durchgeführt werden, weshalb die Klimaaktivisten vorsorglich Rücksprache mit den Behörden hielten. Nur: Die Stadt Ulm erlaubte den Aktivisten zwar eine Versammlung, untersagte ihnen jedoch das Klettern und Abseilen über der Straße.

Klage gegen Verbot eingereicht

Weil es sich beim Klettern allerdings um das „Hauptelement“ ihres Protestes gehandelt habe, reichten die Organisatoren eine Klage gegen das Verbot beim Verwaltungsgericht Sigmaringen ein. Wie die Gruppe am Mittwoch mitteilt, erklärte das Gericht das Verbot der Stadt für rechtswidrig, weshalb die Aktion nun am Freitag nachgeholt werden soll.

Laut einer Mitteilung des Verwaltungsgerichts Sigmaringen darf die Kletteraktion an diesem Freitag ab 12.30 Uhr für die Dauer von 15 Minuten durchgeführt werden. Abseilen ist den Aktivisten jedoch weiterhin untersagt worden.

Das Gericht wies daraufhin hin, dass die kletternden Personen eine entsprechende Ausbildung absolviert haben müssen, die Durchfahrt jederzeit für Rettungsfahrzeuge möglich sein müsse und die Teilnehmer der Versammlung für etwaige Schäden haftbar seien.

Aktivisten bewerten Beschluss positiv

Die gerichtliche Entscheidung werten die Aktivisten als ein positives Zeichen: „Heute ist ein guter Tag für zivilgesellschaftliches Engagement. Mit seinem wegweisenden Beschluss verteidigte das Verwaltungsgericht die dafür so wichtige Versammlungsfreiheit“, so der 35-jährige Ingo Blechschmidt von den „Unterstützer*innen des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags“.

Bereits im Juli vergangenen Jahres sorgte ein Klimaprotest der Gruppe auf der Adenauerbrücke in Ulm für viel Aufsehen. Seinerzeit musste das SEK der Polizei anrücken und die Aktivisten von der Schilderbrücke holen. Die Kletterkation wurde damals nicht mit den Behörden abgesprochen.

Aktivisten wegen unangemeldeter Kletterei vor Gericht

Kommende Woche wird jenen Jugendlichen deshalb nun der Prozess am Amtsgericht gemacht. Mit der neuen Aktion soll auf dieses „Unrecht“ aufmerksam gemacht werden. Gleichzeitig gibt die Gruppe aber auch zu, damals die Anmeldung versäumt zu haben.

Anders als bei der unangemeldeten Versammlung 2023, kommt es diesen Freitag zeitweise zu einer Vollsperrung auf der B28. Es sei zu befürchten, dass sich Verkehrsteilnehmer durch Lesen von Bannern ablenken lassen, heißt es dazu in einem städtischen Bescheid. So sei eine „Gefahrenprognose“ gegeben.

Für den Fall einer Vollsperrung hatten die Aktivisten aber bereits in ihrem Eilantrag beim Gericht erklärt, in diesem Fall die Versammlung auf 15 Minuten begrenzen zu wollen, damit die Auswirkungen auf den Verkehr minimal blieben.

Am Freitag auch Demo von Fridays for Future

Unabhängig von der Kletteraktion ruft „Fridays for Future Ulm/Neu-Ulm“ am Freitag unter dem Motto #WirFahrenZusammen darüber hinaus zu einer Demonstration auf. Die Aktion beginnt um 15 Uhr auf dem Ulmer Münsterplatz. In ganz Deutschland wird an diesem Tag für eine gerechte Mobilitätswende demonstriert.