Aktion Helfen bringt Freude unterstützt Ulmer Frauenhaus

Geflüchtete Menschen suchen in Deutschland nach Schutz und Sicherheit. Doch so manche Frau erlebt auch hier Formen von Gewalt, sei es von ihrem Partner oder von Fremden in einer Gemeinschaftsunterkunft. Für jene Betroffene möchte der Ulmer Verein Frauen helfen Frauen eine sichere und anonyme Anlauf bieten.

Der Verein, 1978 in Ulm gegründet, richtet sich ganz allgemein an alle Frauen in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis, die Formen von Gewalt erleben. Ist die Situation besonders akut, wird der Frau und deren Kindern ein Platz im Ulmer Frauenhaus angeboten, das ebenfalls vom Verein Frauen helfen Frauen betrieben wird. Geschäftsführerin Anja Schlumpberger erklärt die genauen Zuständigkeiten: „Wir bieten Beratung und Unterstützung beim Thema häuslicher Gewalt für Frauen in Ulm an. Bei sexualisierter Gewalt sind wir für Frauen aus Ulm sowie dem Alb-Donau-Kreis zuständig.“

Im Frauenhaus werden Frauen aus dem ganzen Bundesgebiet aufgenommen

Im Ulmer Frauenhaus werden ihr zufolge sowohl Frauen aus dem Raum Ulm als auch aus dem ganzen Bundesgebiet aufgenommen. „Manchmal ist es nötig, dass die Frau die Stadt wechseln muss, um sicher zu sein“, so die Geschäftsführerin.

Schon während der großen Flüchtlingswelle 2015/16 sei deutlich geworden, welche besondere Herausforderung bei der Aufnahme von geflüchteten Frauen im Frauenhaus mit einhergehen. „Wir hatten Frauen, die nach einiger Zeit freiwillig wieder zurück in die Unterkunft wollten, aus die man sie geholt hat, einfach, weil ihr das System Frauenhaus in Deutschland zu fremd war und sie keine gewohnte soziale Umgebung hatte, die ihr Sicherheit gab“, so Anja Schlumpberger.

Gewalt hat viele Formen

Auch beim Thema sexualisierte Gewalt müsse man Frauen aus anderen Kulturen erst einmal klar machen, was alles schon unter den Begriff fällt. Das seien neben Vergewaltigung und Missbrauch auch bereits anmaßende Sprüche bei der Arbeit. Aber auch die Tatsache, dass der eigene Ehemann die Frau ständig schlecht reden würde, ihr Zugang zu den Finanzen verwehrt oder soziale Kontakte verbietet, sei eine Form von Machtmissbrauch - und daher Gewalt. „Dass hier das Bewusstsein fehlt, was alles schon unter Gewalt verstanden werden kann, ist aber auch bei deutschen Frauen der Fall. Da halten Frauen generell doch ziemlich viel aus“, sagt die Geschäftsführerin des Vereins.

Das Ziel der Beratung von Frauen helfen Frauen: die Betroffenen zu stärken, ihnen ein gewaltfreies Leben zu ermöglichen und Unterstützung zu bieten. Sei es bei finanziellen oder rechtlichen Themen. Scheitert ein Beratungsgespräch an der Sprache, wird eine Dolmetscherin hinzugezogen. „Wir wollen geflüchteten Frauen wie allen anderen in unserer Beratung vermitteln, dass Gewalt jeglicher Form nicht tolerierbar ist“, erklärt Anja Schlumpberger.

Verein ist auf Spenden angewiesen

Für den laufenden Betrieb im Frauenhaus erhält der Verein einen Tagessatz von der Stadt Ulm, hinzu kommt ein Pauschalbetrag vom Land. Das allein reicht jedoch nicht aus, betont die Geschäftsführerin. Der Verein ist für das Angebot des Frauenhauses und den Beratungsgesprächen deshalb auf Spenden und Mitgliedsbeiträge angewiesen.

Wie viel geflüchtete Frauen derzeit im Ulmer Frauenhaus untergebracht sind, wird nicht erfasst, jedoch könne man klar sagen, dass der überwiegende Teil, so die Geschäftsführerin, einen Migrationshintergrund hat. Im vergangenen Jahr gab es bei 38 Prozent der Frauen Verständigungsschwierigkeiten. In der Beratung fänden sich eher weniger geflüchtete Frauen.

„Geflüchtete haben nach ihrer Ankunft in Deutschland erst einmal ganz andere Sorgen und Themen, die sie beschäftigen“, betont Anja Schlumpberger. Trotzdem halte man Kontakt zu den Mitarbeiterin in den Gemeinschaftsunterkünften, um auf das Angebot des Vereins aufmerksam zu machen.