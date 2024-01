Aggressiver Mann greift am Hauptbahnhof Polizisten an

Ulm

Ulm / Lesedauer: 1 min

Ein 31-jähriger Mann hat am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages mehrere Bundespolizisten am Hauptbahnhof in Ulm beleidigt und angegriffen.

Veröffentlicht: 02.01.2024, 12:21 Von: sz