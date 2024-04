Das Risiko einer Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest ist in Deutschland anhaltend hoch. Vor zwei Jahren hat es den ersten Fall in Baden-Württemberg gegeben. Um eine Einschleppung der Tierseuche in den Alb-Donau-Kreis zu verhindern, werden hier seitdem entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen. Im Ulmer Tiergarten mussten deshalb nun die beiden Mini-Schweine umziehen. Größere Distanz zu den Besuchern sei erforderlich.

Um sie zu schützen, mussten wir die Tiere von den Besuchern distanzieren. Stefanie Kießling

Lange haben sich Ernie und Franz auf diesen großen Tag vorbereitet - zu Beginn der Osterferien war es dann endlich so weit: Die beiden Mini-Schweine aus dem Ulmer Tiergarten sind in ein größeres Gehege umgezogen. Das neue Zuhause der Tiere ist ein echter Wohlfühlort: Neben einer Schlammsuhle bietet es ihnen auch eine große Wiesenfläche zum Herumwühlen.

„Aufgrund der Gefahr, die von der Afrikanischen Schweinepest ausgeht, mussten wir Ernie und Franz deutlicher von den Besuchern distanzieren, um die Tiere zu schützen“, so Kießling. Zwar sei die Krankheit nicht direkt durch den Menschen übertragbar, dennoch spiele er bei der Verbreitung eine wichtige Rolle.

Wichtigste Neuerung in dem umgebauten Schweinegehege ist jedoch ein zweiter Zaun hinter der eigentlichen Absperrung, der den Abstand zwischen Besuchern und Tieren künftig vergrößern soll, wie Tiergartenleiterin Stefanie Kießling erklärt. Denn der Anlass für den Umzug der Schweinchen sei durchaus ernsthafter Art.

Ansteckung für Tiere fast immer tödlich

Das Veterinäramt des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis schreibt: „Die Afrikanische Schweinepest ist eine durch Viren ausgelöste Infektionskrankheit, die ausschließlich Wildschweine und Hausschweine betrifft.“ Übertragen werde sie entweder direkt von Tier zu Tier - oder aber indirekt, zum Beispiel über kontaminierte Lebensmittel oder Kleidung. Für die Tiere verlaufe eine Ansteckung fast immer tödlich und sei unheilbar.

Im September 2020 trat die Afrikanische Schweinepest erstmals in Deutschland auf und ist mittlerweile in Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern endemisch. Einen ersten Ausbruch in Baden-Württemberg gab es im Mai 2022 in einem landwirtschaftlichen Betrieb im Landkreis Emmendingen.

Im Alb-Donau-Kreis wurde die Tierseuche bislang noch nicht nachgewiesen, wie eine Sprecherin des hiesigen Landratsamtes auf Nachfrage erklärt. Das Risiko einer Ausbreitung in ganz Deutschland sei jedoch weiterhin hoch.

Um auf die Seuche möglichst gut vorbereitet zu sein, seien die Maßnahmen zur Vorbeugung im Alb-Donau-Kreis seit dem ersten Ausbruch in Baden-Württemberg vor zwei Jahren verschärft worden.

So wurden unter anderem sechs sogenannte Verwahrstellen eingerichtet, unter anderem in Ehingen, Langenau und Dietenheim. An diesen Sammelplätzen können Wildschwein-Kadaver seitdem sicher gelagert werden, bis eine Abholung durch die Tierkörperbeseitigungsanlage erfolgt. Zudem habe das hiesige Veterinäramt 2022 gemeinsam mit freiwilligen Förstern und Jägern die Bergung von mutmaßlich infizierten Wildschweinen trainiert und die Personen zum sogenannten Bergeteam ausgebildet.

Die Mini-Schweine Ernie und Franz sind umgezogen. (Foto: Tiergarten Ulm )

Selbstredend macht die Schweinepest auch nicht vor Zootieren Halt. Im Tiergarten Ulm hat man sich deshalb dazu entschieden, ein bislang leerstehendes Gehege „schweinegerecht“ umzubauen. Neben dem zweiten Zaun gibt es dort nun auch die Möglichkeit, ein Vorgehege am Stall separat abzutrennen.

Spezielles Training für den Umzug

Grundsätzlich sind Schweine sehr stressanfällig. Damit Ernie und Franz möglichst entspannt in ihr neues Gehege umziehen konnten, wurden sie darauf von ihren Tierpflegern trainiert. „Es ging darum, einem individuellen Zielobjekt zu folgen“, wie Stefanie Kießling erzählt, dem so genannten „Target“. Im Fall der Mini-Schweine handelte es sich dabei um Fliegenklatschen mit unterschiedlich farbiger Fläche.

Ernie und Franz haben im Training gelernt, „ihrer“ Farbe zu folgen und die Targets mit der Nase zu berühren, um eine Belohnung zu erhalten. „Es hat dann tatsächlich am Tag X auch richtig gut funktioniert“, resümiert Tierpflegeleiter Andreas Gerstenberger stolz.

Franz und Ernie scheint das neue, sichere Zuhause zu gefallen. Kaum in dem Gehege angekommen, wurde alles genau erkundet und augenscheinlich für gut befunden - kein Wunder, steht den beiden Mini-Schweinen doch ab sofort ein Vielfaches an Platz zu Verfügung.

Einziges Manko: das allseits beliebte „Schweinebürsten“ muss künftig entfallen. Dafür hat sich das Tiergarten-Team etwas Neues für die Besucher einfallen lassen. Täglich um 11.30 Uhr gibt es künftig eine Besucherzeit, bei der Fragen zu den Mini-Schweinen gestellt werden können. „Und im Rahmen der betreuten zoopädagogischen Programme kann es vielleicht auch wieder einen Besuch bei den Schweinchen geben“, ergänzt Zoopädagogin Isabel Jabs. Zunächst sollen sich Franz und Ernie aber erst einmal ganz in Ruhe an ihr neues Zuhause gewöhnen.