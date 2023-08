Wer sich regelmäßig im Ulmer Donaustadion bei Heimspielen des SSV Ulm 1846 Fußball aufhält, weiß: Lautstarke Fangesänge und Choreographien kommen vor allem aus dem D–Block. Beim ersten Heimspiel der neuen Drittliga–Saison gegen den 1. FC Saarbrücken (1:1) ist dort auch das ein oder andere Spruchband zum Einsatz gekommen. Eines davon sorgte für Irritationen.

Doppel–S erinnert an Nazi–Symbolik

Auf einem Banner, das am Sonntag im Stadion zu sehen war, hieß es: „Fussball gehört den Fans“. Allerdings sorgte nicht der Spruch, sondern die Schriftart für fragende Gesichter bei einigen Beobachtern. Nicht wenige erinnerte das Doppel–S an die Symbolik der nationalsozialistischen SS. Diese Zeichen öffentlich zur Schau zu stellen ist, nach Paragraf 86a des Strafgesetzbuches verboten.

Diese Schriftart hat, anders als nun in einem unseriösen Internet–Artikel behauptet, nichts mit irgendwelchen SS–Runen zu tun! Statement der „Broken Society Ultras“

Das sagen die Ultras

Bedienten sich die Ultras während des Heimspiels also insgeheim solchen Nazi–Symbolen? Die Fans dementieren vehement. Ein Ulmer Online–Magazin hatte nach dem SSV–Spiel die Diskussion um den Schriftzug entfacht. In einem Statement auf der Website der „Broken Society Ultras“ heißt es: „Diese Schriftart hat, anders als nun in einem unseriösen Internet–Artikel behauptet, nichts mit irgendwelchen SS–Runen zu tun!“

Stattdessen handle es sich um die Schriftart der Zwickauer Ultra–Gruppe Red Kaos. Diese würde die griechische Schrift seit Jahrzehnten auf ihren Fahnen verwenden. „Wer unsere Gruppe kennt, der weiß, dass wir mit so einem Mist nichts zu tun haben“, betont die Fangruppe weiter. Die Schriftart habe also nichts mit verfassungswidriger Symbolik zu tun. Eine „weltoffene Kurve“ sei das, wofür die Gruppe stehen wolle.

Solidarität mit Zwickauer Fans

Doch was hat die Schrift auf Zwickauer Fan–Bannern mit dem SSV zu tun? Die Antwort: Solidarität mit dem FSV Zwickau. Der Ulmer D–Block unterstützt eine Kampagne der sächsischen Fans, denn der Club aus Sachsen kämpft aktuell um seine Existenz, heißt es weiter. Das kennen auch geplagte Ulmer Fanherzen gut. „Wir können uns nur zu gut in deren Mitglieder und Verein hineinversetzen“, so die Ulmer Fangruppe, deren Lieblingsclub vor der diesjährigen Rückkehr in den Profifußball ebenfalls etliche Rückschläge hinnehmen musste.

Schwierige Ulmer Jahre

Nach dem Höhepunkt, der Bundesliga–Teilnahme in der Saison 1999/2000 und dem direkten Wiederabstieg, folgten in den darauffolgenden Jahren gleich drei Insolvenzen des SSV Ulm, die dem Verein stark zusetzten. Mit der Konsolidierung der vergangenen Jahre und dem sportlichen Erfolg in Gestalt des diesjährigen Drittliga–Aufstiegs scheinen diese Zeiten inzwischen fast vergessen.

Mit dem strauchelnden FSV Zwickau und seinen Fans solidarisieren sich die Ulmer Fans aus dem D–Block dennoch. Nach dessen Abstieg in den viertklassigen Amateurfußball droht der klamme Verein nun so richtig ins Straucheln zu geraten. Eine Crowdfunding–Kampagne soll nun Geld in die Kassen spülen und den Club mit Hilfe der Fans nun zumindest vorübergehend in ruhigere Fahrwasser bringen.

Die Justiz hält die Schriftart für unproblematisch

Zurück zur kritisierten Schriftart: Wegen desselben Schrifttyps war die sächsische Fangruppe schon 2019 in die Schlagzeilen geraten. Schon vor dem damaligen Auswärtsspiel der Zwickauer in der Dritten Liga beim TSV 1860 München war der Münchner Staatsanwaltschaft das Fan–Banner mit dem Schriftzug „Red Kaos“ ein Dorn im Auge.

Der Grund: selbiges gezacktes S. Dieser ist jedoch — ob von Fans des FSV Zwickau oder des SSV Ulm verwendet — rechtlich unproblematisch: Das hatte die Zwickauer Staatsanwaltschaft bereits damals festgestellt. Dieser Ansicht schloss sich die Müncher Staatsanwaltschaft schlussendlich an.

Doch auch, wenn die Optik der Buchstaben bei manchem böse Assoziationen hervorrufen mag: Rechtlich sollen sie demnach unbedenklich sein. Ob man sie wirklich verwenden muss, steht auf einem anderen Blatt.