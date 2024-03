Liebeskummer und Eifersucht sollen ihn zu der Tat getrieben haben: Im Fall des damals 24-Jährigen, der im vergangenen Jahr einen 16-Jährigen mit einer kaputten Weinflasche angegriffen hatte, hat das Langericht Ulm am zweiten Verhandlungstag ein Urteil gefällt.

Das Gericht sieht den Angriff als klaren Tötungsversuch an. Nun muss der bereits in Untersuchungshaft sitzende Angeklagte wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung für acht Jahre und sechs Monate in Haft.

Wollte er bewusst töten?

Von Anfang an stand allerdings die Frage im Raum: Hat der Angreifer gezielt versucht, sein Opfer zu töten? Oder handelte er im Affekt? Der Angeklagte hatte die Tat bereits am ersten Verhandlungstag bereits eingeräumt. Er wollte nicht mit Absicht gehandelt haben: „Ich bin wütend geworden. Aber ich wollte ihn nicht töten“, hieß es in seiner Erklärung, die seine Verteidigerin zum Prozessauftakt verlesen hatte.

Bereits am zweiten Verhandlungstag fand das Gericht nun zu einer Entscheidung. Fest steht: Die Justiz sieht den Angriff mit der zerbrochenen Glasflasche als gezielten Tötungsversuch an. Niedrige Beweggründe seien demnach das Motiv für den Angriff gewesen, die nun mit einer mehr als achtjährigen Haft bestraft werden.

Angriff auf dem Spielplatz

Die Attacke auf den Jugendlichen ereignete sich im Herbst vergangenen Jahres am helllichten Tag. Vorausgegangen war eine Liebeserklärung des damals 24-Jährigen an seine 13-jährige Bekannte. Das Mädchen habe diese aber nicht erwidert und teilte ihm stattdessen mit, bereits einen Freund zu haben. Die Abfuhr habe den Mann erzürnt, warf ihm die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift vor. Denn nur er habe Anspruch auf das Mädchen gehabt, soll er geglaubt haben.

Am selben Nachmittag kam der Angeklagte schließlich zum besagten Spielplatz, wo sich das Mädchen mit ihrem Freund aufhielt. Beim Anblick der beiden habe er kurzerhand eine auf dem Boden liegende Weinflaschen genommen, ihr den Boden abgeschlagen und mit dem gesplitterten Glas auf den Jugendlichen losgegangen.

Der 16-Jährige erlitt dabei Schnittwunden an der Nase, am Ohr und an den Lippen. Er musste deshalb in einer Klinik behandelt werden. Lebensgefahr bestand allerdings nicht - auch, weil ein Passant einschritt, woraufhin der Angreifer die Flucht ergriff.

Angeklagter schon vorher mit dem Gesetz in Konflikt

Eine Rolle bei der Urteilsfindung könnte auch gespielt haben, dass der Angeklagte nicht zum ersten Mal auffällig geworden war. Der junge Mann, der seit zwei Jahren in Deutschland lebt, sei in der Vergangenheit immer wieder aggressiv gegenüber anderen geworden. Wegen Körperverletzung und Beleidigung saß er bereits 90 Tage in Ersatzhaft. Jetzt sieht er einer langen Haftstrafe entgegen.