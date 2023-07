Seit 2023 gibt es statt Hartz IV das Bürgergeld. Was genau hat sich mit der Umstellung verändert — und wie viele beziehen die Leistung in der Region? Das hat Redakteurin Selina Ehrenfeld im Gespräch mit Samantha Milz–Kurfeß von der Agentur für Arbeit Ulm in Erfahrung gebracht.

Das Bürgergeld gibt es seit Anfang des Jahres. Was ist Ihre Bilanz dazu bisher?

Es läuft gut. Der Übergang vom Arbeitslosengeld II zum Bürgergeld war schon eine Herausforderung, da die Änderungen sozusagen im laufenden Betrieb vorbereitet werden mussten.

Was hat sich für Leistungsberechtigte im Vergleich zum „Hartz 4“ verändert?

Bisher war das primäre Ziel, Arbeit zu finden. Doch wir haben viele motivierte Kunden, bei denen das Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist. Jetzt haben wir einen größeren Instrumentenkasten und haben mehr Möglichkeiten, verstärkt auf Weiterbildung zu setzen.

Wie viele ukrainische Flüchtlinge beziehen im Bezirk denn Bürgergeld?

Das kann man so nicht genau beantworten. Jedoch wissen wir, dass es 3150 erwerbsfähige Ukrainer im Bezirk gibt, von denen 2350 als arbeitssuchend, also bereits Maßnahmen zur Arbeitssuche ergriffen haben, und 1200 als arbeitslos gelten.

Mehr als 17.000 Menschen in Bezirk der Agentur für Arbeit sind berechtigt, Bürgergeld zu beziehen. Wie teilt sich das auf die Regionen auf?

Im Alb–Donau–Kreis sind es um die 5350, im Landkreis Biberach etwa 5392. Die Zahlen befinden sich auf dem Stand von März. Im Jobcenter Ulm sind es 6418 Personen.

Das Bürgergeld wurde in zwei Stufen eingeführt. Was hat sich mit der zweiten Stufe seit 1. Juli verändert?

Im Kern kamen jetzt Instrumente hinzu, mit denen der Weg in Beschäftigung besser geebnet werden soll. Beispielsweise durch längere Qualifizierung oder ganzheitliche Betreuung. Zudem wird der neue Kooperationsplan schrittweise eingeführt, der die bisherige Eingliederungsvereinbarung ablöst. Im Leistungsrecht wurden die Grundfreibeträge auf Erwerbseinkommen erhöht.

Das Bürgergeld sollte Arbeitslosen ermöglichen, nachhaltiger in die Arbeitswelt zurückzufinden. Statistiken zeigen aber, dass immer noch viele Menschen nach wenigen Monaten erneut auf Bürgergeld angewiesen sind. Wurde das Ziel verfehlt?

Der Startschuss für das Bürgergeld ist erst gefallen. Die Maßnahmen fangen also erst langsam an, zu wirken. Derartige Statistiken können also meiner Ansicht nach noch keine Aussage über den Erfolg oder Misserfolg des Bürgergelds aussagen. Wir aber sind uns sicher: Das Bürgergeld erhöht die Chance für den Kunden, auf dem Arbeitsmarkt ein langfristiges Arbeitsverhältnis zu finden.

Kritiker behaupten vor dem Start des Bürgergeld, dass sich Arbeiten nicht mehr lohnen würde, wenn man Bürgergeld bezieht. Ist das so?

Arbeit lohnt immer. Die Freibeträge auf erzieltes Einkommen wurden zum 1. Juli erhöht, bei beschäftigten Leistungsempfängern wird weniger angerechnet und es bleibt mehr Geld im Portemonnaie. Auch die soziale Funktion einer geregelten Arbeit sollte nicht unterschätzen werden, denn dadurch wird gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht.

Aber gibt es wirklich Fälle, bei denen ein Betroffener mit etwa einem Putzjob weniger verdienen würde, als wenn er am Ende lediglich Bürgergeld beziehen würde?

Ein solcher Fall ist mir nicht bekannt. Doch ein Mehrwert des Bürgergeldes liegt ja gerade darin, möglichst angemessene Rahmenbedingungen für Qualifizierung und Weiterbildung zu schaffen, was am Ende auch das Einkommen erhöhen kann. In ihrem Beispiel wäre eine Ausbildung zum Gebäudereiniger eine mögliche Alternative.

Das Bild vom „faulen Arbeitslosen“, das so mancher gerne zeichnet, können Sie also aus Ihrem Alltag nicht bestätigen?

Nein. Und an dieser Stelle möchte ich gerne eine Lanze für viele arbeitslose Kunden der Jobcenter brechen. In der Regel legen diese Menschen ihre Hände nicht in den Schoß, vielmehr versuchen sie ihre Chancen zu nutzen, wenn sie ihnen geboten werden. Ob das jetzt ein faires Arbeitsangebot ist oder eine realistische Chance auf eine höhere Qualifikation.