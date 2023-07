Abstimmung per Zigarettenkippe

In der Ulmer Innenstadt hängen seit gut einer Woche an beliebten Raucher–Spots sogenannte Kippster für die Entsorgung von Zigaretten. An den Aschenbechern wurden zwei Glasröhren befestigt mit je einer Antwortmöglichkeit zu einer Frage. In diese können Kippen zur Abstimmung hineingeworfen werden. Die Entsorgungs–Betriebe der Stadt Ulm wollen damit auf das Problem der achtlos weggeschnippten Zigarettenkippen aufmerksam machen und Raucherinnen und Raucher dazu animieren, ihre Kippen nicht mehr auf den Boden zu werfen.

Abgesehen von den gravierenden Umweltauswirkungen würde das tägliche Einsammeln weggeworfener Zigarettenkippen bei der Stadt jährlich sechsstellige Kosten verursachen, teilen die Entsorgungs–Betriebe mit. Kaum eine Kippe sei bislang in den Glasröhren gelandet. Noch seien sich die Betriebe aber nicht sicher, ob es daran liegt, dass die Ascher noch nicht erkannt oder, ob die Fragen zu provokativ gestellt wurden. Das würden die kommenden Wochen und Monate zeigen.

Vor der Filiale einer großen Fastfood–Kette in den Sedelhöfen wird mit den Kippstern nach „Einweg oder Mehrweg“ gefragt, auf der Donauwiese wollen die Entsorgungs–Betriebe wissen, ob Mülltrennung überhaupt Sinn macht und in der Fußgängerzone, ob die Stadtreinigung einen guten Job macht. „Unser Team war sich einig, dass die Fragen auf jedem Fall einen Bezug zum Thema Abfall und Stadtsauberkeit in Ulm haben sollen“, sagt EBU–Abfallberater Thomas Dombeck.

In Heilbronn, Stuttgart oder Heidenheim sei das Kippster–System bereits seit einiger Zeit erfolgreich im Einsatz. Dort würden eher unverfängliche Fragen gestellt, wie Spätzle oder Pommes, Urlaub am Meer oder in den Bergen. In Ulm dagegen erhoffe man sich durch die Umfragen auch einen Erkenntnisgewinn. Außerdem sei geplant, dass die Fragen ausgewachselt und die Ergebnisse über die sozialen Medien geteilt werden. „Jede Kippe zählt, die nicht einfach auf den Boden geschnippt wird“, sagte Dombeck.