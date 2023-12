Aalener Sportallianz steigt in die Württembergliga auf

Die Schwimmer der Aalener Sportallianz haben in Ulm den Aufstieg in die Württembergliga geschafft. Das Männerteam landete mit einer guten Punktzahl auf dem zweiten Platz der Bezirksliga.

Einmal im Jahr wird die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft (DMS) ausgetragen. Jeder im Team ist wichtig und sammelt mit seinen Einzelstarts Punkte, die am Ende über die Liga-Einteilung bestimmen. Für die DMS müssen 34 Strecken abgedeckt werden - sowohl Kurz-, als auch Mittel- und Langstrecken und das in allen vier Lagen (Schmetterling, Rücken, Brust, Kraul). Die Strecken müssen doppelt besetzt werden, somit sind es 68 Strecken.

Marco Ditz erstmals am Start

Für Marco Ditz war es die DMS-Premiere. Der 17-Jährige schwamm über 200 Meter Rücken sehr gute 2:26,53 Minuten und über die 50 Meter-Rückensprintstrecke verbesserte er sich um eine Sekunde auf 31,66 Sekunden. Über 200 Meter Lagen schwamm er 2:41,49 Minuten und hatte über 1000 Punkte zum Endergebnis beigetragen.

Bei seiner ersten DMS hatte David Gentner die lange 800 Meter-Freistilstrecke auf dem Programm. Dafür benötigte er 11:39 Minuten. Sein Bruder Tom Gentner holte bei seinen fünf Starts fast 2000 Punkte und hatte nach 400 Meter Freistil eine Bestzeit mit 4:44,78 Minuten aufgestellt. Über alle drei Rückenstrecken holte er wertvolle Punkte. Er startete über die längste Beckenstrecke, die 1500 Meter Freistil. Er war genau 19 Minuten unterwegs. Maximal fünf Rennen kann ein Schwimmer bestreiten, diese wurden von Tom Gentner, Julian Morassi und Ryan Newman abgedeckt.

Auch für Valentin Gölder ist es eine Premiere

Für den 14-jährigen Valentin Gölder war es ebenfalls eine Premiere. Er belegte die beiden Lagenstrecken 200 und 400 Meter. Mit 2:46 Minuten stellte er eine neue Bestzeit auf. Für die 400 Meter Lagen benötigte er 5:48 Minuten. Über 100 und 200 Meter Brust sicherte er ebenfalls wichtige Punkte für das Team. Ein weiterer wichtiger Brustschwimmer ist Marco Leipold, der mit 30 Jahren der Älteste im Team ist. Über 1200 Punkte brachten seine drei Bruststrecken ein. Für die 50 Meter Brust benötigte er 32,10 Sekunden. Nach 1:12 Minute war sein Rennen über 100 Meter Brust beendet. 2:51 Minuten dauerte sein Wettkampf über 200 Meter Brust. Julian Morassi holte insgesamt 2428 Punkte. Mit seinen fünf Einsätzen war er der zweitbeste Punktesammler im Team. Über 50 Meter Schmetterling schmetterte er 27,79 Sekunden und die 100 Meter Freistil kraulte er in 55 Sekunden. Hierfür gab es 543 Punkte. Am Start war er noch über 100 Meter Lagen, diese schwamm er in 1:03 Minute, 100 Meter Schmetterling in 1:02 Minute und 50 Meter Freistil in 25,46 Sekunden.

Ryan Newman holt die meisten Punkte

Fleißigster Punktesammler mit 2733 Punkten war Ryan Newman. Auch er hatte fünf Starts. Für die 100 Meter Freistil benötigte er 52,13 Sekunden und damit sicherte er sich 633 Punkte. 2:01 Minuten benötigte er für die 200 Meter lange Freistilstrecke. 100 Meter Rücken meisterte er in 59,49 Sekunden, 50 Meter Freistil in 25,16 Sekunden und 100 Meter Lagen in 1:02 Minute.

Einen Einsatz über die kräftezehrende Strecke stand bei Leon Peter auf dem Plan. Der 13-Jährige meistere seine Aufgabe gut, wurde vom ganzen Team angefeuert und schlug nach 3:33,04 Minuten an. Niklas Stauß war über die beiden härtesten Schwimmstrecken im Wasser: Das sind 200 Meter Schmetterling und 400 Meter Lagen. Nach seinen Einsätzen konnte er sich über neue Bestzeiten freuen. Genau drei Minuten schwamm er über die 200 Meter-Strecke und über die 400 Meter Lagen schwamm er 5:52,46 Minuten. 50 Meter Brust, eine für ihn ungewohnte Strecke, meisterte in 40,34 Sekunden.

Die Trainer sind sehr zufrieden

Vier Strecken deckte der 18-jährige Benedikt Uhl ab. Mit Bestzeit von 1:03,41 Minute schlug er nach dem 100 Meter-Schmetterling-Rennen an. Um eine Sekunde hat er sich verbessert. Eine weitere Bestzeit schmetterte er über die 50 Meter-Sprintstrecke. Nach 26,77 Sekunden hielt die Uhr an und er war eine halbe Sekunde schneller, als je zuvor. Weitere Starts hatte er über 200 und 400 Meter Freistil. Die Trainer Ute Rothenstein, Peter Stich und Miguel Morgado lobten das Team und freuten sich über den Aufstieg.