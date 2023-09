87–Jähriger verursacht Fettfeuer

In einer Wohnung in der Ulmer Weststadt fing am Mittwoch angebratenes Öl Feuer. Gegen 20.25 Uhr bereitete sich ein 87–Jähriger in seiner Küche das Abendessen zu. Dabei fing das Öl in einer Pfanne Feuer. Die Flammen griffen anschließend auf die Dunstabzugshaube über. Eine aufmerksame 51–jährige Nachbarin bemerkte das Feuer und den Rauch. Da sie einen Schlüssel für die Wohnung des 87–Jährigen hatte, konnte sie den Senior aus dem Gebäude bringen. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte das Feuer. Der 87–Jährige erlitt leichte Verletzung durch Rauchgas und wurde in eine Klinik gebracht. Eine weitere Nachbarin nahm den Hund des Seniors in ihre Obhut.