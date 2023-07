Auf zu den Fantas!, hieß es am Sonntagnachmittag für 59 Fans aus Riedlingen. Die Gruppe hat sich dafür einen eigenen Reisebus angemietet, der die Riedlinger rechtzeitig zum Schwörkonzert der Fantastischen Vier auf den Ulmer Münsterplatz bringt. Insgesamt sind am Sonntagabend rund 9000 Zuschauer unter dem Münster dabei.

Konzertbesuche seit mehr als 30 Jahren

Die Riedlinger Reisegruppe ist ein eingeschworener Haufen, sie waren gemeinsam schon viel unterwegs. Simply Red, Toto, Bryan Adams — schon so einiges sei dabei gewesen, erzählt Organisator Tobias Strang. Die allererste Konzertfahrt ging damals zur kürzlich verstorbenen Tina Turner. 1989 war das — im Gründungsjahr der Fantastischen Vier.

Findet sich die Riedlinger Gruppe wieder zusammen

Aus 59 wird dann plötzlich ein Dutzend: Inmitten von tausenden Fans, die nun Richtung Münsterplatz stürmen, verliert man schonmal den ein oder anderen. „Aber die Ansage ist, dass der Bus um 23 Uhr zurückfährt“, betont Strang. Auch die Riedlinger Reisegruppe hat es in der Zwischenzeit auf den Münsterplatz geschafft — zumindest das Dutzend, das noch zusammengeblieben ist.

Dann ist es so weit: Smudo, Michi Beck, Thomas D. und Andi Ypsilon kommen auf die Bühne. Und es zeigt sich schnell: Die Fantas haben auch im 34. Jahr ihres Bestehens nichts verlernt. Spätestens bei den Hits „Sie ist weg“, „Tag am Meer“ und „Einfach sein“ dürfte bei jedem die Feierlaune übergesprungen sein.

59 Fans von Fanta Vier reisten aus Riedlingen zum Schwörkonzert nach Ulm. (Foto: Marion Buck )

Die Fantas waren vor acht Jahren schonmal da

Bereits zum zweiten Mal nach 2015 sind die Fantas beim Schwörkonzert dabei. Acht Jahre ist das her — eine Hommage an die treuen Fans muss also her. „Danke, dass ihr uns troy geblieben seid“, ruft Thomas D. in die Menge. „Du hattest gute Zeiten. Wir waren mit dabei. Wir werden dich begleiten. Wir bleiben troy“, hallt es dann vom Münsterplatz zurück.

Und wie fanden die Riedlinger das Konzert?

„Wir hatten Spaß und haben fleißig mitgesungen“, fasst Strang seine Eindrücke zusammen. „Die Stimmung war wirklich super.“Kleiner Wermutstropfen: „Der Ton war weiter hinten nicht so gut.“

Dre, gebürtig aus dem US–bundesstaat New York, hat Gefallen an den Fantas gefunden. „Ich finde es cool, dass es eine Rap–Gruppe aus Deutschland gibt, die schon so lange auf Deutsch rappt“, sagt er, bevor er mit den anderen Riedlingern in den Bus steigt und den Heimweg antritt.