50 Jahre Rettungsspreizer in Ulm

Zu einem schweren Verkehrsunfall bringt die Feuerwehr ganz selbstverständlich Rettungsspreizer und Rettungsschere, um eingeklemmte Menschen zu befreien. In Ulm wurde vor 50 Jahren der erste Rettungsspreizer in ganz Europa in Betrieb genommen. Jetzt würdigt eine Ausstellung im städtischen Erlebnisraum „m25“ hinter dem Münster diese Ulmer Innovation. Mittendrin ist der 79–jährige Peter Mayer, vor seinem Ruhestand war er stellvertretender Kommandant der Ulmer Feuerwehr und einer der Väter des Rettungsspreizers.

Beim Gang durch die Ausstellung wird nicht nur der erste Rettungsspreizer gezeigt, sondern auch, wie man davor Menschen aus Fahrzeugen gerettet hat. „Die Brandgefahr war enorm“, erzählt Peter Mayer, wenn damals mit Trennschleifer und Gasbrennern zerdrückte Fahrzeuge aufgetrennt wurden, um Menschen zu retten. 1973 gelangte die Information über ein neuartiges, hydraulisches Gerät aus den USA an die Donau. Die Ulmer bestellten dieses kurzerhand und waren damit die erste Feuerwehr in ganz Europa mit einem Rettungsspreizer. Mittlerweile sind die Geräte in jedem Rüstwagen per Norm vorgeschrieben.

Anfang der 1970er Jahre war das noch eine absolute Neuheit. Alleine der Stromgenerator wog damals über 90 Kilogramm. Mit nicht einmal fünf Meter Hydraulikschlauch war der Aktionsradius recht eingeschränkt. Um die Gerätschaften zur Einsatzstelle zu bringen, wurde alles in einem Ford Transit eingebaut, der heute im Museum der Fahrzeugfreunde der Ulmer Feuerwehr zu besichtigen ist. Der Original–Spreizer ist derzeit im m25 zu sehen, genauso wie aktuelle Geräte.

1974 forderte eine Feuerwehr im Landkreis Heidenheim den Spreizer zu einem Verkehrsunfall an. Um das sperrige Gerät für solche Fälle leichter mit dem Hubschrauber zu transportieren, wurde in Ulm eine leichtere Version entwickelt, die mit einem Benzinaggregat direkt angetrieben wurde.

Einer der spektakulärsten Einsätze war für Peter Mayer der Unfall eines Jagdpanzers auf dem Truppenübungsplatz bei Münsingen. Dieser stürzte 1976 auf einer abschüssigen Straße in eine Böschung. Das Kanonenrohr schlug in das Innere des Panzers, klemmte den Kommandanten ein und verletzte ihn schwer. Der Bundeswehr gelang es mit zwei Bergepanzern nicht, das Kanonenrohr vom Eingeklemmten wegzuziehen. Mit dem Ulmer Rettungsspreizer und der guten Idee eines Waffenmeisters gelang es, das Kanonenrohr so anzuheben, dass es wieder in seine normale Position schnappte und der Kommandant befreit war. Bis heute, 47 Jahre später, bedankt sich der Panzerkommandant jedes Jahr am Unfalltag mit einem Brief bei Peter Mayer, der ihm damals mit seinen Kameraden das Leben rettete.

Die Ausstellung der Rettungsgeräte wird durch Schautafeln, interaktive Vorführungen und Filme ergänzt. Sie ist bis zum 15. Oktober im m25 am Münsterplatz 25 in Ulm mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags vom 10 bis 18 Uhr geöffnet.