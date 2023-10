39 Mietwohnungen entstehen im Baugebiet Safranberg

Die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft (UMS) feiert Richtfest am Safranberg. Auf dem ehemaligen Klinikgelände entstehenderzeit entlang des Leimgrubenwegs 39 Wohnungen mit Tiefgarage sowie eine viergruppige Kindertagesstätte.

Umgesetzt wird der Entwurf des Ulmer Architekturbüros Maurer. Die Kita ist Bestandteil der Ausbauoffensive der Stadt Ulm und soll helfen, dringend benötigte Betreuungsplätze im Quartier für die künftigen kleinen Bewohner zur Verfügung zu stellen, heißt es in der Pressemitteilungder UWS.

Das Gebäude wird im Energiestandard BEG 55 erstellt. Eine PV-Anlage und Lademöglichkeiten für E-Mobilität in der Tiefgarage sind Bestandteil des modernen und energieeffizienten Gebäudekonzept. Eine zusätzliche Lüftung sorgt für ein gutes Raumklima in der KiTa an heißen Sommertagen, teilt die UWS mit..

Seit dem Baubeginn im Frühsommer 2022 haben die Firmen Brotbeck, Aushub und Verbau, und Kurt Motz, Rohbau, das Vorhaben termin- und kostengerecht fertiggestellt. UWS-Geschäftsführer Frank Pinsler dankte den Handwerkern, den Planern und Fachplanern, sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der UWS für ihre Arbeit in schwierigen Zeiten. Er wies zudem darauf hin, dass derzeit mit den hohen Bau- und Finanzierungskosten neue Projekte für den Neubau bezahlbarer Wohnungen nahezu unmöglich gemacht würden.

Oberbürgermeister Gunter Czisch als Aufsichtsratsvorsitzender der UWS dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz. Er wies darauf hin, dass das Wohnen die aktuelle soziale Frage unserer Zeit ist und jetzt alles ausgeschöpft werden müsse, um weitere Neubauprojekte zu ermöglichen. Dies sei gerade in einer Wachstumsregion wie Ulm unabdingbar, um die Zukunftsfähigkeit zu sichern.

Ein Drittel der Wohnungen werden mit Wohnbaufördermitteln des Landes Baden-Württemberg unterstützt und steht bei der Vermietung Beziehern mittlerer und kleiner Einkommen zur Verfügung. Um eine ausgewogene Sozialstruktur sicher zu stellen, werden die anderen Wohnungen dem allgemeinen Mietwohnungsmarkt zur Verfügung stehen. Fertigstellung und Bezug sind für das Frühjahr 2025 geplant.

In das Projekt werden rund 20 Millionen Euro investiert.

Projektinfos