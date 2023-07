Der 37–jährige Mann, der im Dezember 2022 mit einem Messer im Ulmer Schlachthof einen Arbeitskollegen lebensgefährlich verletzt hat, wird in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

In der Urteilsverkündung sprach der Richter von einem Fall mit überraschender Wendung. Die erste Akteneinsicht habe das abschließende Urteil zu Beginn erst nicht hergegeben. Im Verlauf des Prozesses sei jedoch mehr und mehr klar geworden, dass der Angeklagte unter einer psychischen Erkrankungen leidet — und daher schuldunfähig ist.

Das Ulmer Landgericht sieht es als erwiesen an, dass der Mann an einer paranoiden Schizophrenie leidet und ohne Behandlung weitere Taten zu befürchten sind. Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung hatten deshalb einhellig eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus gefordert.

Fühlte sich von anderen verfolgt und gemobbt

In seinen Schilderungen hatte der Angeklagte immer wieder davon gesprochen, von seinen Kollegen im Schlachthof gemobbt worden zu sein, sich verfolgt und schikaniert gefühlt zu haben. Die paranoide Schizophrenie habe bei dem Angeklagten dazu geführt, „dass die Realitätswahrnehmung anders als bei anderen Menschen war. Er war überzeugt davon, dass andere ihm Schaden zufügen wollten“, sagte der Vorsitzende Richter Wolfgang Tresenreiter bei der Urteilsverkündung. Letztendlich war nun er es, der anderen Schaden zufügte.

Wenn man so einen Schnitt durchführt, weiß man, das ist tödlich. Richter Wolfgang Tresenreiter

Seinen Kollegen habe er derart schwer verletzt, dass es ein Glück sei, dass er überlebt habe. Der ganze Hals des Opfers sei aufgeschnitten gewesen, es entstand eine Wunde von mehr als 16 Zentimeter Länge und knapp vier Zentimeter Tiefe. Noch heute habe der Mann deshalb körperliche Beeinträchtigungen.

Verhalten des Angeklagten sei wirr gewesen

Laut Tresenreiter habe es für den Messerangriff keinerlei Anhaltspunkte gegeben. Noch ein Indiz, das für die psychische Erkrankung des Angeklagten sprach. „Das Opfer hat sich mit anderen Männern unterhalten. Der Angeklagte meinte, dass über ihn gesprochen wurde, sich nur durch einen Angriff wehren zu können“, so der Richter. Auch das weitere Verhalten des Angeklagten sei wirr gewesen und hätte ebenfalls auf eine psychische Erkrankung hingedeutet: „Wenn man so einen Schnitt durchführt, weiß man, das ist tödlich.

Wenn man dann sieht, dass die Person aber nicht zu Boden geht, sondern flüchtet, hätte er ihn verfolgen müssen, wenn es eine Tötungsabsicht gegeben hätte“, erklärte der Richter. Ursprünglich wurde nämlich wegen eines versuchten Tötungsdeliktes verhandelt, bei den Zeugenbefragungen vor Gericht ergab sich jedoch, dass der Tatvorwurf auf eine gefährliche Körperverletzung zu ändern ist.

Andere Verurteilung vor drei Jahren

Jedoch spielt das am Ende keine große Rolle, denn durch ein psychiatrisches Gutachten wurde die Schuldunfähigkeit durch die Erkrankung nachgewiesen. Besagtes Gutachten hätte es aber fast nicht gegeben. Eine Gefängnispsychologin war es wiederum, die nach einer körperlichen Auseinandersetzung im Gefängnis erstmals den Verdacht auf Schizophrenie notiert hatte.

Im Rahmen der Beweisaufnahme kam auch eine Verurteilung vor knapp drei Jahren zur Sprache, bei der der Täter einen ehemaligen Mitbewohner bereits mit einer Konservendose geschlagen hatte. Die Haftstrafe wurde damals zur Bewährung ausgesetzt. Auch dort soll der 37–Jährige sich verfolgt und schikaniert gefühlt haben.