340,7 Millionen Euro plant der Alb-Donau-Kreis für den Haushalt 2024 ein –und liegt damit noch einmal deutlich über dem Vohrjahresniveau. Landrat Heiner Scheffold machte es bei der Einbringung des Haushalts vor dem Kreistag deutlich: „Wir leben in einer Zeit der Transformation. Wir stehen am Beginn einer Ära, die ohne fossile Energie auskommen muss. Die digitale Revolution verändert unser soziales Miteinander und unsere Arbeitswelt in einem Ausmaß, das wir noch gar nicht abschätzen können.“

„Auch unsere Gesellschaft wandelt sich“, fuhr er fort. „Die Relation zwischen den jungen und älteren Generationen hat sich verschoben, was große Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, unser Gesundheits- und Pflegesystem und die Rente hat. Wir müssen jetzt die Weichen für eine nachhaltige, klimaneutrale Zukunft und den Erhalt unserer Wirtschaftskraft stellen.“ Er skizzierte, dass dies angesichts beständig steigender Ausgaben und zurückgehender Einnahmen zunehmend zur Herausforderung werde.

Erneutes Defizit aufgrund deutlicher Kostensteigerungen

Die vorläufige Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden ist zwar im Vergleich zum Vorjahr um knapp 10,4 Millionen Euro gestiegen und auch die OEW-Ausschüttung fällt mit 12,6 Millionen Euro deutlich höher aus, als in den vergangenen Jahren. Angesichts der explodierenden Kosten in vielen Bereichen wirken sich diese Mehreinnahmen im Haushalt 2024 aber nur bedingt positiv aus, zumal auch die Erträge aus der Grunderwerbssteuer auf 10 Millionen Euro zurückgegangen sind.

Die allgemeine Teuerung, bedingt durch die stark gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten, schlägt sich im Haushalt 2024 deutlich nieder: Allein der Zuschussbedarf im ÖPNV erhöht sich durch die gestiegenen Lohn- und Energiekosten um weitere 23,4 Prozent auf 13,2 Millionen Euro.

Hinzu kommen die Tariferhöhungen, welche die Personalaufwendungen um knapp 5,2 Millionen Euro steigen lassen und das betriebliche Defizit des Alb-Donau Klinikums, das mit 7,1 Millionen Euro weiterwächst. Der Sozialhaushalt verzeichnet ebenfalls eine enorme Kostensteigerung. Der Zuschussbedarf im Bereich der Transferleistungen wächst um 8 Millionen Euro. Gleichzeitig beginnt nun eine Phase steigender Investitionen, die 2024 noch bei durchschnittlichen 21,8 Millionen Euro liegen werden.

Diese Schwerpunkte soll es im Jahr 2024 geben

Für das Jahr 2024 sind folgende Schwerpunkte vorgesehen:

Das Alb-Donau-Klinikum mit rund 6,9 Millionen Euro,

die Straßenmeistereien mit 2 Millionen Euro,

die Kreisstraßen und Radwege mit etwa 5,2 Millionen Euro,

sowie 2 Millionen Euro für den Umbau des Eingangsbereichs im Gebäude A und 1 Million Euro für den Grunderwerb und die Planung der Erweiterung des Gebäudes B

In den kommenden Jahren werden die Investitionen deutlich steigen, da große Projekte wie die Sonderbucher Steige, die Sanierung oder Erweiterung von Schulen sowie der Neubau des Alb-Donau Klinikums in Ehingen anstehen.

Damit setzt sich die negative Entwicklung des letzten Jahres fort und intensiviert sich: „2023 waren die Aufwendungen erstmals höher als die Erträge. 2024 müssen wir erneut mit einem Defizit planen. Dieses liegt mit knapp neun Millionen Euro deutlich stärker im negativen Bereich als im vergangenen Jahr. Mit den Investitionen ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelbedarf von 21,4 Millionen Euro. Die Zahlen in unserem Kreishaushalt sprechen eine klare Sprache: Die Steuereinnahmen gehen zurück und wir müssen perspektivisch mit weniger Mitteln wirtschaften,“ so der Landrat. Es sei deshalb wichtig, in den kommenden Jahren stärker Prioritäten zu setzen.

Kreisumlage bleibt stabil

Weil die Auswirkungen der Energiekrise die Städte und Gemeinden gleichermaßen treffen wie die Kreisverwaltung, schlug Landrat Scheffold dem Kreistag vor, die Kreisumlage trotz der angespannten Haushaltssituation nicht zu erhöhen, sondern bei 26,5 Prozent zu belassen und das Defizit im Ergebnishaushalt durch eine Entnahme aus der Rücklage auszugleichen. Scheffold dazu: „Aktuell haben wir diese Möglichkeit noch und ich möchte sie gerne nutzen, um die Städte und Gemeinden in diesen ohnehin schwierigen Zeiten nicht zusätzlich zu belasten.“

Sozialausgaben sind der größte Posten

Die Sozialausgaben sind mit schätzungsweise 162 Millionen Euro auch 2024 wieder der größte Posten im Haushalt des Alb-Donau-Kreises. Die ordentlichen Aufwendungen im Bereich Jugend und Soziales haben sich innerhalb eines Jahres um 16,9 Millionen Euro erhöht. Die Sozialausgaben steigen somit weiter und das Defizit liegt mit 98,5 Millionen Euro deutlich über dem Aufkommen aus der Kreisumlage.

Die Erkenntnis, dass wirtschaftliche Leistung die Voraussetzung für die Bewältigung der riesigen Herausforderungen im Hinblick auf den Wandel von Klima und Demografie sowie der digitalen Revolution ist, muss sich wieder stärker in der Politik und vor allem in der Bevölkerung durchsetzen. Landrat Heiner Scheffold

„Die unaufhörliche Steigerung der Kosten im Bereich Soziales liegt einerseits daran, dass sich durch Gesetzesänderungen, den demografischen Wandel und die Zuwanderung die Empfängerkreise ständig erweitern, andererseits, dass wir hier in besonderer Weise eine Stärkung von Partikularinteressen verzeichnen. Durch die Vormundschaftsreform, das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz oder die BTHG-Reform müssen die Fälle immer individueller bearbeitet werden“, sagte Scheffold. Das koste sehr viel Zeit, Geld und Personal. In der aktuellen Situation müsse man kritisch hinterfragen, wie lange die Sozialausgaben immer weiter steigen können.

Energiewende als entscheidender Faktor für den Wohlstandserhalt

Von zentraler Bedeutung für die Sicherung des Wohlstandes sei der Erhalt der regionalen Wirtschaftskraft, betonte Landrat Scheffold: „Nur eine florierende Wirtschaft erbringt die Steuereinnahmen, die wir als öffentliche Hand für die Bewältigung der großen Zukunftsaufgaben brauchen. Die Erkenntnis, dass wirtschaftliche Leistung die Voraussetzung für die Bewältigung der riesigen Herausforderungen im Hinblick auf den Wandel von Klima und Demografie sowie der digitalen Revolution ist, muss sich wieder stärker in der Politik und vor allem in der Bevölkerung durchsetzen.“

Ein entscheidender Faktor für die künftige Wirtschaftsstärke und den künftigen Lebensstandard im Alb-Donau-Kreis sei das Gelingen der Energiewende, so Scheffold: „Der Atomausstieg ist vollzogen, der Zeitplan für den Ausstieg aus Braunkohle und Steinkohle steht und ist ambitioniert. Deshalb ist es zwingend, dass wir den Strom aus erneuerbaren Energien erhalten. Um nicht in eine Situation zu kommen, in der die Versorgung mit Energie nicht ausreichend gesichert ist, müssen wir als Kreis den Ausbau erneuerbarer Energien offensiv unterstützen und alles daransetzen, dass wir bilanziell autark in der Energieversorgung werden.“ Dies müsse zu einem zentralen Anliegen der Kreispolitik und auch der Bürgerschaft werden.

Aufwendungen für das Alb-Donau Klinikum als Herausforderung

Eine weitere Herausforderung sei der Erhalt des Gesundheitssystems, das sich immer schwerer auskömmlich finanzieren lässt. Der Alb-Donau-Kreis unterstützt die kreiseigenen Krankenhäuser der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales 2024 mit einem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 7,1 Millionen Euro. Im Investitionsbereich unterstützt der Landkreis das Alb-Donau Klinikum mit seinen Standorten in Ehingen, Blaubeuren und Langenau mit 6,9 Millionen Euro.

Der Landrat verwies dabei erneut auf die widrigen bundes- und landespolitischen Rahmenbedingungen, die eine solche Unterstützung der Kliniken seitens des Landkreises nötig mache. Er kritisierte auch, dass die Krankenhäuser den massiv gestiegenen Sachkosten durch die Inflation hilflos gegenüberstehen, weil die Preise für Krankenhausleistungen gesetzlich festgelegt sind und sie keine Möglichkeit haben, ihre Einnahmen zu erhöhen. Der Bund müsse hier dringend Abhilfe schaffen, sonst würden Krankenhauspleiten drohen, warnte Scheffold.

Personalkosten steigen

Die Personalaufwendungen steigen im Haushalt 2024 um 9,4 Prozent auf 60,4 Millionen Euro ‐ unter anderem wegen der hohen Tarifabschlüsse des vergangenen Jahres. Der Stellenplan der Kreisverwaltung wächst in Folge von Gesetzesänderungen oder Gremienbeschlüssen zudem um 9,75 Stellen. Davon sind bereits 2,8 Stellen von Bund und Land finanziert oder als Personalausgaben im Etat berücksichtigt. Neu zu finanzieren sind im Haushalt knapp sieben Stellen.

Stellen zu schaffen sei die eine Sache, sie zu besetzen eine andere, sagte der Landrat: „Nicht nur die finanziellen Mittel werden knapper, sondern auch die Ressource Personal. Der Fachkräftemangel betrifft den öffentlichen Dienst genauso wie viele Wirtschaftsbranchen. Das ist ein massives Problem, denn letztlich können wir Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger nur in dem geforderten Umfang gewährleisten, wenn wir Menschen haben, die das täglich tun.“

Abbau von Bürokratie wichtig

Durch die Globalisierung, die Digitalisierung sowie den demografischen Wandel und die Klimakrise steht die kommunale Ebene vor zahlreichen Herausforderungen, heißt es von Seiten des Landratsamtes. Um diese zu bewältigen, brauche es einen schnellen Abbau von Standards und Bürokratie sowie die Anerkennung von Kapazitätsgrenzen der öffentlichen Verwaltung und eine Priorisierung der Aufgaben.

Hier seien Lösungen seitens der Bundes- und Landespolitik gefragt, aber auch ein gesellschaftlicher Bewusstseinswandel, sagte Landrat Scheffold: „Der Großteil der Bevölkerung tritt den Behörden unverändert mit einer sehr hohen Anspruchshaltung gegenüber, ohne zu hinterfragen, wie der Staat das in Zeiten des Fachkräftemangels und zurückgehender Steuereinnahmen alles leisten soll, oder ohne zumindest etwas Geduld und Verständnis zu zeigen. Wir leben in einer Gesellschaft, in welcher der Staat jeden Sonderfall berücksichtigen und jedes Risiko im Vorfeld ausschließen soll. Individualisierte Lösungen zu finden und alle Eventualitäten durchzuprüfen, kostet sehr viel Zeit. Zeit, die wir angesichts der hohen Dynamik, mit der sich unsere Welt verändert, nicht haben. Die Einzelfallfokussierung muss einer stärkeren Gemeinwohlorientierung weichen. Gleichzeitig brauchen wir in unserer Gesellschaft wieder mehr Eigenverantwortung und bürgerschaftliches Engagement. Nur wenn wir den Staat entlasten, kann er der planende, langfristig denkende Akteur werden, den wir in Zeiten des Wandels brauchen.“