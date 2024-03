27-jähriger Ladendieb leistet Widerstand

Gegen 20.15 Uhr hat am Dienstagabend ein Detektiv in einem Geschäft in der Ulmer Hirschstraße einen mutmaßlichen Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Da der Verdächtige erheblichen Widerstand leistete, verständigte der Mitarbeiter umgehend die Polizei.

Während der Anzeigenaufnahme soll der 27-Jährige dem Detektiv in den Arm gebissen haben, teilt die Polizei weiter mit. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam. Da sich der angetrunkene Verdächtige auch auf dem Revier nicht beruhigen ließ, musste er die Nacht in einer Zelle verbringen. Das mutmaßliche Diebesgut, mehrere Flaschen Parfüm, wurde sichergestellt. Den 27-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.