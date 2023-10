25-Jähriger Fußgänger läuft gegen eine Straßenbahn

Ein Fußgänger ist am Donnerstag mutmaßlich aus Unachtsamkeit mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr. Die Straßenbahn befuhr die Olgastraße in Richtung Bahnhof. Der Fußgänger überquerte, wie die Polizei mitteilt, die rote Fußgängerampel direkt vor der Straßenbahn. Dessen 56-Jähriger Fahrer konnte nicht mehr anhalten und erfasste den 25-Jährigen frontal. Bei dem Unfall wurde der Fußgänger schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. An der Straßenbahn entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Die Frontscheibe zersplittert. Die Bahn musste dann die Betriebsstätte ansteuern.