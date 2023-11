24. Ulmer Kinder- und Jugendbuchmesse in der Stadtbibliothek

Nach drei Jahren Corona-Unterbrechung findet laut Pressemitteilung die Kinder- und Jugendbuchmesse (KIBUM) vom 2. bis 10. Dezember in der Stadtbibliothek Ulm zum 24. Mal mit einer großen Buchausstellung der Neuerscheinungen des letzten Jahres und einem vielfältigen Programm aus über 100 Veranstaltungen statt.

Neu in diesem Jahr: Die KIBUM zieht vom Stadthaus in die Glaspyramide, an den Ort, an dem ganzjährig Leseförderung stattfindet. Veranstaltet wird die KIBUM von der Stadtbibliothek Ulm, vom Stadtjugendring Ulm, der Stadt Ulm mit der Kulturabteilung sowie von den Buchhandlungen Aegis, Hugendubel, Jastram und Kerler.

Los geht es mit der Kinderbuchmesse am Samstag, 2. Dezember um 16 Uhr mit der Preisverleihung der „Ulmer Unke“. Jury-Mitglieder der „Ulmer Unke“ sind die lesenden Kinder selbst. Weitere Informationen zu dieser besonderen Auszeichnung unter: https://ulmerunke.de. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Im Anschluss ist die Stadtbibliothek Ulm für die Dauer von weiteren acht Tagen Schauplatz für die große Kinder- und Jugendbuchausstellung, eine Wanderausstellung aus Oldenburg.

Die Ausstellung ist im Zeitraum vom 2. bis 10. Dezember täglich zu besichtigen: Samstag, 2. Dezember von 16 bis 18 Uhr, Sonntag, 3. und Montag, 4. Dezember von 10 bis 18 Uhr, Dienstag 5. bis Freitag, 8. Dezember von 10 bis 19 Uhr, Samstag, 9. Dezember von 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 10. Dezember von 12.30 bis 18 Uhr. Damit kann die Zentralbibliothek auch an den beiden Wochenenden und auch am Montag besucht und genutzt werden, zum Beispiel, um Bücher an den Selbstverbuchern auszuleihen und zurückzugeben.

Die große Buchausstellung wird von zahlreichen Veranstaltungen begleitet. Es wird klassische Lesungen geben, Workshops und Publikumsgespräche, Graphic Novel Lesungen, eine Schreibwerkstatt und Theateraufführungen. Beliebte Formate, wie Bilderbuchkino, zweisprachiges Vorlesen sowie Märchenerzählungen, Rätsel und Rallyes, Papier-Gestalten und neue digitale Angebote ergänzen das Programm. Details zu jeder Veranstaltung sind unter www.kibum-ulm.de zu finden.