21-Jähriger bedrängt und raubt 16-Jährige aus

Ein 21-Jähriger soll am Freitag in Ulm eine Jugendliche überfallen haben. Das berichtet die Polizei.

In der Nacht auf Freitag, gegen 0.30 Uhr, war eine 16-Jährige zu Fuß in der Saarlandstraße unterwegs. Dort packte sie wohl ein Unbekannter am Arm und zog sie in eine Garage. Er versuchte die Jugendliche gegen ihren Willen zu Küssen und berührte sie unsittlich. Die 16-Jährige nahm ihr Handy aus der Tasche um jemanden anzurufen. Dabei entriss ihr der Mann gewaltsam das Handy und flüchtete. Kurze Zeit später erstattete sie beim Polizeirevier Ulm-West Anzeige.

Mehrere Polizeistreifen fahndeten anhand der Personenbeschreibung nach dem Täter. Dabei stellte die Polizei beim Ehinger Tor einen Verdächtigen fest. Der versuchte zu flüchten. Den Beamten gelang es den Mann vorläufig festzunehmen. Bei einer Durchsuchung fanden sie in der Hosentasche des 21-Jährigen das Handy der Jugendlichen. Das wurde sichergestellt. Da nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ulm kein Haftgründe vorlagen wurde der Verdächtige anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt.