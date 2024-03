Hoher Besuch in Ulm: Seit längerem ist klar, dass der US-amerikanische Stararchitekt Daniel Libeskind das geplante „Albert Einstein Discovery Center“ in Ulm entwerfen wird. Nachdem der künftige Standort des Museumsprojekts inzwischen feststeht, ist Libeskind in die Geburtsstadt Einsteins gekommen, um über seine Vision für den futuristischen Museumsbau zu sprechen.

Was das Erscheinungsbild des Baus angeht, bleibt Libeskind noch vage. Bei der Fertigstellung hat der renommierte Architekt allerdings ein Datum im Hinterkopf, das äußert ambitioniert ist.

Eröffnung in sechs Jahren?

„Eine Eröffnung zur Landesgartenschau 2030 wäre doch ideal“, preschte Libeskind voran - vor allem, da in dieser Zeit rund 900.000 Besucher in Ulm erwartet werden. „Einstein gehört der ganzen Welt“, fasste der Architekt zusammen. Umso wichtiger sei es, in seiner Heimatstadt ein modernes Gedenken an ihn als Person und sein Wirken zu realisieren. Der Name Albert Einstein sei wie eine „magische Tür“, die auch für Ulm etliche Möglichkeiten öffne. Umso wichtiger wäre eine rasche Umsetzung des Vorhabens.

Das ist Daniel Libeskind Daniel Libeskind wurde 1946 im polnischen Lodz als Kind von Schoa-Überlebenden geboren. Als Elfjähriger siedelte er mit seiner Familie zunächst nach Israel und drei Jahre später in die USA um. Zu seinen wichtigsten Werken als Architekt zählen unter anderem das Jüdische Museum in Berlin, für dessen Entwurf er 1999 den Deutschen Architekturpreis erhielt. Nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 entwarf er zudem die ersten Pläne für das auf dem Ground Zero neu errichteten One World Trade Center. Albert Einstein ist aktuell Teil von einem weiteren seiner Projekte. In Jerusalem entsteht aktuell ein Einstein-Museum an der Hebräischen Universität der Stadt. Beide Einstein-Projekte sollen „eine Brücke zwischen Ulm und Jerusalem schlagen“, so Libeskind. (phe)

Grundstück steht erst spät zur Verfügung

Ob das hehre Ziel erreichbar ist, steht allerdings in den Sternen. Die Mitglieder des Vereins, der hinter dem „Albert Einstein Discovery Center“ steht und seine Unterstützer aus der Stadt zeigten sich da jedoch ein bisschen zurückhaltender: Das Grundstück des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Stadtwerke Ulm, auch K1 genannt, soll nämlich erst 2029 für den Bau zugänglich werden - eine Fertigstellung zu Einsteins 150. Geburtstag in eben diesem Jahr war schon früh als unrealistisch angesehen.

Ich glaube aber daran, dass es klappen kann. Daniel Libeskind

Der Optimist Daniel Libeskind, wie ihn seine Ehefrau Nina bezeichnete, blieb positiv gestimmt. „Ich glaube aber daran, dass es klappen kann“, betonte er.

Nicht nur die Forschung, auch der Privatmensch Albert Einstein soll im Mittelpunkt des Erlebniszentrums stehen. (Foto: wo/kd )

Diese Vision hat Libeskind für das Projekt

Der Zeitplan für das große Vorhaben des jungen Vereins steht demnach noch nicht fest. Sicher ist aber, dass unweit des Hauptbahnhofs und der Innenstadt ein Museum, besser ein Erlebniszentrum, entstehen soll. Dieses soll künftig das Leben und Werk Albert Einsteins nicht nur begreifbar, sondern auch aktiv erlebbar machen.

In einem der geplanten drei Bereiche sollen die Besucher zum Beispiel den Menschen Albert Einstein besser kennenlernen. Daneben werde es vor allem um die Physik und Forschung Einsteins gehen, die dort für jedermann verständlich gemacht werden soll. An interaktiven Stationen werde zudem erlebbar gemacht, welche Einflüsse sein Werk auch unseren heutigen Alltag noch hat, so die Initiatoren. Das Zentrum soll inspirieren.

Meine Vision ist, etwas Wunderbares zu schaffen. Daniel Libeskind

Das ist auch der Wunsch des Architekten. Sichtbare Skizzen gibt es aktuell allerdings noch nicht. Wie das neue Gebäude aussehen soll, ist also noch unklar. Dazu werde jetzt erst das Konzept, welche Inhalte das Center vermitteln will, erarbeitet. Jetzt geht es laut der Vereinsvorsitzenden Nancy Hecker-Denschlag darum, mit Kuratoren die konkreten Inhalte, die im „Albert Einstein Discovery Center“ vermittelt werden sollen, zu erarbeiten.

Auf Basis seines Masterplans wurde das One World Trade Center in New York, auf dem Platz errichtet, wo zuvor die Twin Towers standen, die am 11. September 2001 Ziel eines Terrorangriffs wurden. (Foto: AFP )

Dann könne sich Libeskind auf Grundlage dessen an die Arbeit machen. „Meine Vision ist, etwas Wunderbares zu schaffen“, betonte Libeskind und meinte damit zugleich Neugier und Dinge zu hinterfragen (von Englisch: to wonder).

Mehr zum Projekt Auf der Website des Vereins finden sich noch mehr Informationen zum geplanten „Albert “Einstein Discovery Center“.

„Albert Einsteins Arbeit basierte auf Wundern des Universums“, fasste er zusammen. Genau das sei seine Idee für das neue Gebäude. Im Innern sollen Menschen jeden Alters die Wunder erleben können. Es gehe auch darum, vor allem Kinder für Naturwissenschaften zu begeistern. „Dabei ist Spaß der wichtige Schlüssel“, so Libeskind.

Nach der Konzeption geht es an die Finanzierung

„Wenn Daniel Libeskind ein Modell entwickelt hat, fällt es uns natürlich auch leichter, Geld zu sammeln“, erklärte Nancy Hecker-Denschlag. Und darauf ist der Verein angewiesen. Zuletzt war von geschätzten Kosten im hohen achtstelligen Bereich zu lesen. Wenn das Konzept steht, gelte es, weitere Unterstützer für das Projekt zu finden. In Ulm, in Deutschland, und auf der ganzen Welt.

Er versteht Einstein, er hat ihn jahrelang studiert. Und er versteht uns. Nancy Hecker-Denschlag

„Wir sind fest entschlossen“, sagte Libeskind. Der Verein, der hinter dem Projekt steht, ist jedenfalls überglücklich, einen so namhaften Architekten wie Libeskind für sein Vorhaben gewonnen zu haben. „Daniel Libeskind passt zu uns“, sagte Nancy Hecker-Denschlag. „Er versteht Einstein, er hat ihn jahrelang studiert. Und er versteht uns“, betonte sie. Das sei die optimale Grundlage, etwas zu schaffen, das in der ganzen Welt bekannt werden könne.

Blick auf die markante Fassade des Jüdischen Museums. Das Gebäude wurde ebenfalls von Libeskind entworfen. (Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa )

Die Vision ist da, der Architekt gefunden, auch einen Standort gibt es bereits. Jetzt fehlt nur noch das Geld. Auch Daniel Libeskind werde persönlich aktiv im Werben um Sponsoren für das große Projekt. Außerdem hat der Verein ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Unter dem Motto „Ein Stein für Einstein“ können Unterstützer einen Originalstein von Einsteins Geburtshaus erwerben.

Eine schnelle Umsetzung des Projekts sei eine „Win-win-Situation“ für Verein und Stadt, betonte Libeskind. Ob diese so schnell kommt, wie sich der Stararchitekt das wünscht, bleibt abzuwarten.