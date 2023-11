Mit einer abgebrochenen Glasflasche soll er auf einen Teenager eingestochen und ihn dadurch lebensgefährlich am Hals verletzt haben — nun muss sich ein 25-jähriger Ulmer dafür vor dem Landgericht in seiner Heimatstadt verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem mutmaßlichen Täter versuchten Totschlag und schwere Körperverletzung vor. Nun hat der Prozess begonnen.

Er wird womöglich nie mehr lesen und schreiben können. Staatsanwalt über das Opfer

Opfer wird nicht mehr lesen und schreiben können

Das 17-jährige Opfer einer Glasflaschenattacke vom 4. April in einer Ulmer Unterführung ist offenbar nur knapp mit dem Leben davongekommen, erlitt dabei aber bleibende Schäden und ist seit der Tat schwerbehindert.

Trotz umfangreicher Rehamaßnahmen wird der Jugendliche dauerhafte Hirnschäden von dem Angriff davontragen, wie der Staatsanwalt beim Auftakt der Gerichtsverhandlung am Dienstag betonte.

„Er leidet an einer schweren Sprachstörung und einer linksseitigen Lähmung.“ Der junge Mann wird womöglich nie mehr lesen und schreiben können, keine abstrakten Zusammenhänge mehr verstehen und lediglich geschlossene Fragen mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten können. Eine wesentliche Verbesserung sei nicht abzusehen.

Angriff verursacht „Blutfontäne“

Durch einen Stich in den Hals, der offenbar mehrere Zentimeter tief bis hinter das Brustbein des Jugendlichen eindrang, sei dessen Halsschlagader vollständig durchtrennt worden, so der Staatsanwalt, der dem Angeklagten vorwirft, eine lebensgefährliche Verletzung seines Gegenüber billigend in Kauf genommen zu haben.

Er hat versucht einen Menschen töten, ohne ein Mörder zu sein. Staatsanwalt am Dienstag

Die Rede war von einer „Blutfontäne“ beim Herausziehen der abgebrochenen Bierflasche aus dem Hals des Opfers. Noch am nächsten Tag zeugten massive Blutlachen an der Unterführung von dem brutalen Angriff in der Nacht zuvor. „Es war verheerend“, so der Vorsitzende Richter Wolfgang Tresenreiter.

Der 17-Jährige sei nach dem Einstich auf einem Grünstreifen zusammengebrochen und wurde danach in die Klinik gebracht, wo er ins künstliche Koma versetzt und notoperiert worden ist, so der Staatsanwalt weiter. Weil sein Gehirn durch den massiven Blutverlust unterversorgt war, erlitt er einen Schlaganfall und schwebte über mehrere Tage hinweg in Lebensgefahr.

Der Geschädigte konnte zum Auftakt des Prozesses, der nun etwas mehr als ein halbes Jahr nach der Tat stattfand, nicht persönlich im Gerichtssaal dabei sein. Er hat sich dem Verfahren aber durch seine Eltern als Nebenkläger angeschlossen. Immer wieder musste die Mutter des Opfers mit den Tränen kämpfen, als am Dienstag die Anklageschrift und damit auch die verheerenden Folgen der Attacke für ihren Sohn verlesen worden sind.

Angeklagter äußert sich zunächst nur über Anwalt

Der Angeklagte selbst äußerte sich selbst zunächst nicht zu den Vorwürfen. Stattdessen ließ er über seinen Verteidiger erklären, dass er den Angriff zwar zu großen Teilen einräume und auch zutiefst darüber erschüttert sei, er jedoch aus Notwehr gehandelt habe und sich an viele Dinge nicht mehr erinnern könne. Er nehme psychologische Hilfe in Anspruch, um „irgendwie klarzukommen“.

In der Nacht des 4. April 2023 soll sich der 25-Jährige gemeinsam mit anderen Männern und einer Frau in einer Unterführung der Bundesstraße 10 in Ulm aufgehalten haben. Es wurde gesungen, getanzt und ausgiebig getrunken — bis gegen 23.10 Uhr eine Gruppe von drei jungen Männern die Unterführung passierte, darunter auch das spätere Opfer.

Der 25-Jährige, der bis zu diesem Zeitpunkt nach eigenen Angaben mindestens zehn 0,33-Liter-Flaschen Mixery und außerdem zwei 0,5-Liter-Dosen des selben Biermixgetränkes konsumiert hatte, davon aber kaum etwas gespürt haben will, fühlte sich durch die Ankömmlinge offenbar provoziert, soll wütend gewirkt und gepöbelt haben (“Verpisst euch!“).

Mutmaßlicher Täter sieht sich als Opfer

Schnell eskalierte die Situation und der Angeklagte griff dem Vernehmen nach zur Bierflasche, die er einem 17-Jährigen aus der Gruppe gegen die Schläfe geschlagen haben soll, sodass dieser eine Platzwunde über dem linken Auge erlitt und bewusstlos zu Boden sackte.

Die Flasche ging bei dem Hieb zu Bruch, was den mutmaßlichen Aggressor nach Auffassung der Staatsanwaltschaft aber wohl nicht daran hinderte, sie weiterhin als Waffe einzusetzen. Als die Begleiter des Geschädigten den Angreifer zur Rede stellen wollten, soll dieser dem zweiten 17-Jährigen, dem Nebenkläger im aktuellen Prozess, mit dem abgebrochenen Flaschenhals tief in den Hals gestochen haben.

Laut seinem Verteidiger bereue der Angeklagte die Tat zutiefst, er sehe sich allerdings „von der Art und der Statur her eher als Opfer“. Er sei bedrängt worden und habe sich gewehrt. Zudem deutete der Anwalt an, dass es wohl bereits ein Aufeinandertreffen beider Protagonisten im Vorfeld jener verhängnisvollen Nacht im April gegeben haben könnte.

Was genau der Auslöser für diese brutale Tat war und ob sich der mutmaßliche Täter und sein Opfer bereits kannten, wird das Gericht unter anderem in den nächsten Wochen klären müssen. Bis Ende November sind fünf weitere Termine angesetzt.