Das Rezept für seine beliebte Brezel wollte Marcus Staib an diesem Abend nicht preisgeben. „Da wäre ich ja schön blöd, würde ich das jedem erzählen“, scherzte der Ulmer Großbäcker. Ansonsten machte Staib aber kaum ein Geheimnis daraus, was die Produktion in seiner Backstube angeht.

Bei einer Führung im Rahmen der Sommeraktion „Schwäbische Türöffner“ haben knapp 45 Leserinnen und Leser der „Schwäbischen Zeitung“ einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen der Bäckerei Staib in Ulm bekommen.

Von der Teigbereitung über den Reifeprozess der Backwaren bis zum eigentlichen Backen und dem Verteilen für die Kunden konnte der komplette Ablauf verfolgt werden.

Bäckerei Staib hat täglich 40.000 Kunden

Schätzungsweise rund 40.000 Menschen versorgt Staib jeden Tag mit Backwaren. Mit 700 Beschäftigten und aktuell 65 Verkaufsstellen ist die Bäckerei eine Größe in der Region.

Zu den Abnehmern zählen neben bekannten Unternehmen wie Liebherr, Iveco und Ratiopharm Ulm neuerdings auch 25 Filialen des Discounters Aldi. „Es läuft was“, nickt der Geschäftsführer zufrieden. Der Trend zeige nach oben.

Wie viel wird noch von Hand gemacht?

„Wir sind ja schon gespannt, wie viel in einer Bäckerei dieser Größe überhaupt noch von Hand gemacht wird“, bekunden derweil die SZ–Leser Kurt und Silvia aus Heroldstatt, während sie dem Bäckermeister durch eine große Umkleidekabine für die Mitarbeitenden folgen.

Vor dem Betreten der Backstube geht es durch die Hygieneschleuse. (Foto: Dennis Bacher )

Es ist ein Haarnetz, welches sich die Besucher zuallererst überziehen müssen. Dann geht es durch eine Hygieneschleuse. Schnell–Schnell ist hier nicht.

Auch der Chef kommt nicht in die Backstube, ohne sich die Hände ausreichend zu desinfizieren. Erst wenn die Ampel auf Grün wechselt, öffnet sich das Drehkreuz und der Weg in die Produktionshalle der Bäckerei Staib wird frei.

Backwaren für zwei Fußball–Bundesligisten

Es ist 19 Uhr an einem Freitagabend und in der großen Backstube im Ulmer Norden hat die Produktion für das Wochenende längst begonnen. Weil am nächsten Tag der FC Heidenheim sein erstes Heimspiel in der Fußballbundesliga austrägt, gibt es für die Beschäftigten heute besonders viel zu tun.

Marcus Staib ist Geschäftsführer der Bäckerei Staib. (Foto: Dennis Bacher )

„Wir liefern 10.000 Wecken und 2.500 süße Stückchen nach Heidenheim“, erklärt ein Bäckermeister. Auch der FC Augsburg zähle alle zwei Wochen zu den Abnehmern der Backwaren aus Ulm. „Zum Glück spielen beide Vereine nie gleichzeitig daheim.“

Was vielen Besuchern beim Betreten der Produktion gleich auffällt, ist ein verführerischer Geruch, der laut dem Chef schon vor fast 90 Jahren aus der heimeligen Backstube hinaus in die Ulmer Altstadtgassen zog. Markus Staib, Großvater des heutigen Geschäftsführers, hatte die Bäckerei 1934 am Weinhofberg gegründet.

Es duftet verführerisch nach Backwaren in der Produktion. (Foto: Dennis Bacher )

Knapp 30 Jahre später übernahmen die Eltern von Marcus Staib und zogen 1978 mit der Backstube in die Ulmer Bleichstraße um. Damals hatte die Bäckerei 14 Filialen. Marcus Staib führt das Familienunternehmen seit 1999 mit seiner Schwester Regina Schlecker–Landmann in dritter Generation weiter.

2012 erfolgte der Umzug in das heutige Stammhaus im Eiselauer Weg, wo sich auf knapp 6.500 Quadratmetern neben der Verwaltung auch die Produktion der Bäckerei Staib befindet. „Damit haben wir uns, was die Fläche angeht, vervierfacht“, erklärt Staib.

Backstube wirkt wie eine Fabrikhalle

Auffällig für die Besucher in der modernen Backstube, die vielmehr wie eine saubere und gut duftende Fabrikhalle wirkt, ist auch die Höhe der Räume.

Produktion und Verwaltung befinden sich auf einer Fläche von 6.500 Quadratmetern. (Foto: Dennis Bacher )

Zehn Meter seien es vom Boden bis zur Decke, informiert Marcus Staib. Früher, als noch in der Bleichstraße gebacken wurde, seien es gerade einmal vier Meter gewesen. „Für unsere Mitarbeiter ist das ein großer Unterschied, weil es in niedrigen Backstuben schnell sehr heiß werden kann.“

Und auch sonst habe sich im Vergleich zu früher vieles verändert. „Als ich noch gelernt habe, vergingen zwischen dem Teigkneten und dem Backen keine vier Stunden“, erinnert sich Marcus Staib.

Heute würden die Semmeln als Teiglinge drei Tage lang gelagert, ehe sie gebacken werden. „Nur mit der nötigen Teigruhe kann sich das natürliche Gebäckaroma voll entwickeln. Die Semmel wird bekömmlicher und hält sich auch länger frisch“, erklärt der Geschäftsführer.

Den Teig stellt die Ulmer Bäckerei selbst her. (Foto: Dennis Bacher )

Es ist Marcus Staib wichtig, dass die Backwaren von Staib überwiegend in Handarbeit hergestellt werden — „wie zu Großvaters Zeiten“. Genetzte Laibe und Opa–Markus–Brote, benannt nach dem Gründer, werden jedes einzeln von Hand gewogen, geformt und gebacken. Natürlich setzt die Großbäckerei aber auch auf Maschinen.

Schlingmaschine sorgt für 1.500 Brezeln pro Stunde

So wird zum Beispiel der meterhohe Etagenbackofen automatisch befüllt. Und auch beim Schlingen des beliebtesten Gebäcks der Bäckerei Staib hilft eine Maschine: Pro Stunde werden so rund 1.500 Brezeln geschlungen, was pro Tag bis zu 15.000 fertige Brezeln ausmacht.

Stapelweise Kisten werden jeden Abend befüllt und an die Kunden und Filialen verteilt. (Foto: Dennis Bacher )

Für Kurt und Silvia aus Heroldstatt habe sich der Besuch in der Großbäckerei gelohnt, wie sie nach der rund zweistündigen Tour erzählen. „Es wird noch immer sehr viel Wert auf Handarbeit gelegt, das hat uns überrascht“, teilen sie mit. Mit diesen Eindrücken wisse man seine Brezel viel mehr zu schätzen, wenn man sie morgens beim Bäcker hole.