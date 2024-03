100 Firmen stehen Schlange: Warum Gewerbefläche seit Jahren brach liegt

Markus Mendler macht keinen großen Hehl aus der Verärgerung mancher Firmen: Mehr als 100 kleine und mittelständische Firmen hoffen auf ein Grundstück auf dem ehemaligen Moco- und Braunareal an der Blaubeurer Straße. Einige von ihnen hätten „ungehalten reagiert“, berichtet der Leiter der Wirtschaftsförderung beim Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu-Ulm. Die meisten der Firmen kommen aus den Branchen Automobil und Zubehör, Handwerk sowie Handel, Medizin und Dienstleistungen, berichtet er. Doch sie alle brauchen jetzt einen langen Atem.

Denn aus der Bebauung des Gebiets wird vorerst nichts - obwohl die Grundstücke heiß begehrt sind. Rückblick: 2018 hat die Stadt Ulm das rund 60.000 Quadratmeter große so genante Moco-Areal an der Blaubeurer Straße gegenüber des Blautalcenters erwerben können. Ein Großteil der Fläche gehörte viele Jahre lang der Firma Moco, die dort einen Holzbearbeitungsbetrieb führte.

Standort ist erfolgversprechend

Seit 2013 aber lag das Gelände brach. Für die Stadt war der Standort erfolgversprechend. „Der Erwerb von Flächen in diesem Umfang und in direktem Anschluss an die Innenstadt ist eine einmalige Chance für den Wirtschaftsstandort Ulm/Neu-Ulm, Gewerbeflächen zu reaktivieren“, hieß es damals vom Stadtentwicklungsverband. Als mögliches künftiges Gewerbegebiet „Nördlich der Blaubeurer Straße“ und Teil des Sanierungsgebiets „Dichterviertel“ ist es bereits in Plänen ausgewiesen.

Die Moco-Flächen können vor der Landesgartenschau und dem Abschluss der Großbaustellen wie am Blaubeurer Tor nicht vermarktet werden. Marlies Gildehaus

Viel verändert hat sich aber scheinbar nicht: Und doch wurde hier eine der aufwendigsten Altlastensanierungen der vergangenen Jahrzehnte in Ulm durchgeführt. Auf einem Teilstück, dem Braun-Areal, musste die Erde unter anderem von giftigen Teerölen befreit werden. Derzeit wird noch das Grundwasser gereinigt. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich allein im Zeitraum von Dezember 2018 bis Februar 2024 auf mehr als 25 Millionen Euro. Ein Großteil davon hat das Land Baden-Württemberg aus einem Fonds bezahlt.

Großprojekte stehen an

Auch das war einer der Gründe, warum sich die Bebauung so lange hingezogen hat. Nun aber wäre der Weg beinahe frei. Doch eine Gewerbenutzung ist in weiter Ferne. „Die Moco-Flächen können vor der Landesgartenschau und dem Abschluss der Großbaustellen wie am Blaubeurer Tor nicht vermarktet werden“, erklärt die Sprecherin der Stadt Ulm Marlies Gildehaus. Dies liege vor allem daran, dass zuvor das Kanalsystem in der Blaubeurer Straße ertüchtigt werden muss.

Bis das abgeschlossen ist, soll das Moco-Areal wohl als Lagerfläche dienen. Schließlich stehen in der Stadt in den kommenden Jahren gleich ein Handvoll Großbauprojekte an. Stadtsprecherin Gildehaus verweist etwa auf die Umgestaltung der Fußgängerzone, die Brückensanierungen, die Landesgartenschau und den Umbau des Kreisels am Blaubeurer Tor.

FDP bringt neue Idee in die Debatte ein

Doch freistehende Flächen sind in Ulm derzeit auch für die Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften gefragt. Die FDP-Fraktion hat zuletzt einen Antrag im Ulmer Gemeinderat gestellt. In dem fordert sie, die „Prüfung der Nutzung des Moco-Areals in der Flüchtlingsunterbringung“. „Das Gelände ist bereits komplett erschlossen, es sind sogar bereits Betonplatten vorhanden. Dadurch hätte die Stadt keine, oder nur sehr geringe, Erschließungskosten, das Gelände wäre sofort bebaubar“, heißt es in dem Antrag. Das Kanalsystem sieht die Fraktion nicht als Hindernisgrund.

Die Stadtverwaltung wolle den Antrag aus dem Gemeinderat „zeitnah bearbeiten“, antwortet Marlies Gildehaus. Sie betont aber auch: „Derzeit hat die Prüfung der Standorte im Stadtteil Wiblingen Priorität“. Dort soll unter anderem Wohncontainer für Geflüchtete aufgestellt werden. Doch der Vorschlag der Stadtverwaltung ist umstritten.

Was die Firmen dazu sagen

Und wie reagieren die rund 100 Firmen? Markus Mendler vom Stadtentwicklungsverband Ulm Neu-Ulm ergänzt noch, dass es neben den unzufriedenen Firmen doch auch den „allergrößten Teil“ gebe, der Verständnis zeige. „Sie sehen die Engpässe bei den großen Baustellen und die Notwendigkeit entsprechender Lagerflächen“, teilt er mit. Schließlich möchten auch die Firmen „lieber eine funktionierende Infrastruktur und voll erschlossene Flächen als Provisorien über einen langen Zeitraum.“