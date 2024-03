Über 200 Spender beim Blutspendetermin des DRK Munderkingen

Am Dienstag, 5. März, hat der DRK Ortsverein Munderkingen seinen ersten Blutspendetermin im aktuellen Jahr organisiert. Bereits acht Wochen vor dem Termin beginnen für die Aktiven der AG Sozialarbeit und Bereitschaft mit den Vorbereitungen, um dem Blutspendedienst des DRK, vor allem aber den Spenderinnen und Spendern einen reibungslosen und angenehmen Ablauf zu garantieren. Trotz anfangs zögerlicher Anmeldezahlen waren am Ende des Tages doch mehr als 200 Spenderinnen und Spender nach Munderkingen gekommen, um das DRK mit ihrer Spende zu unterstützen.

Eine wichtige gesetzliche Neuerung ist seit vergangenem Jahr, dass wieder mehr Menschen Zugang zur Blutspende haben. So ist die Altersobergrenze für Erst- und Wiederholspendende aufgehoben. Damit können viele ältere Menschen, die durch die früher gültige Altersobergrenze ausgebremst waren, nun wieder spenden.

Zum Abschluss der Blutspende gab es für alle wieder ein abwechslungsreiches Vesper oder einen leckeren Kuchen, welche die DRK-Mitglieder selber backen. Nur weil sich hier Menschen ehrenamtlich engagieren, kann dieser Dienst am Menschen in dieser Form stattfinden. Und damit das so bleibt, sucht der DRK Ortsverein Munderkingen weitere aktive Mitglieder oder Helfer für die unterschiedlichen Abteilungen im Verein. Dazu veranstaltet der Ortsverein in den kommenden Wochen Termine in Gemeinden, die er betreut. Dabei können Interessierte unverbindlich erfahren, was im DRK Munderkingen geboten wird.

Die Termine sind jeweils um 19 Uhr am 12.03.2024 in Munderkingen (DRK-Heim, Alter Schulhof 3), am 14.03.2024 in Emerkingen (Proberaum im OG der Römerhalle), am 20.03.2024 in Rottenacker, (Gemeindesaal im Rathaus) und am 21.03.2024 in Untermarchtal (Kleiner Saal OG der Mehrzweckhalle).

Was viele nicht wissen: der Ortsverein heißt zwar DRK Ortsverein Munderkingen, ist aber auch für die Gemeinden Rottenacker, Emerkingen, Untermarchtal, Hausen a.B. und Unterwachingen zuständig.