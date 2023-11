Üben für den Ernstfall am Rathaus

Am Samstag, 28. Oktober, führte die Feuerwehr Westerheim ihre jährliche Hauptübung durch. Trotz durchwachsenem Wetter hatten sich viele Zuschauer, die gespannt auf das Eintreffen der Wehrleute warteten, eingefunden. Gegen 16:00 Uhr erreichte das erste Einsatzfahrzeug von dreien den gemeldeten Einsatzort. Im Rathaus hatte sich ein Kellerbrand bei Reparaturarbeiten ausgebreitet.

Um die Ereignisse während der Übung den Zuschauern zu erklären, kommentierte Ehrenkommandant Andreas Priel die Abläufe.

Nach einer kurzen Lageübersicht durch den Einsatzleiter, Alexander Ramminger (stellvertretender Kommandant), gingen die Feuerwehrleute unter Atemschutz und Einsatz der Wärmebildkamera zügig zur Personenrettung der Monteure aus dem Keller über, da das Treppenhaus durch den Rauch nicht mehr zugängig war. Mit Hilfe der Wärmebildkamera konnte auch bei dichtem Rauch die Rettung der Personen sichergestellt werden. Diese wurden bei erreichen der frischen Luft an die Einsatzkräfte des Roten Kreuz übergeben.

Ebenfalls konnten die Gäste im Sitzungssaal durch den starken Rauch im Treppenhaus das Rathaus nicht über den offiziellen Zugang verlassen. Ein zweiter Trupp Atemschutzträger der Feuerwehr ist ins Innere des Hauses vorgedrungen, um den Personen im Sitzungssaal Hilfe zu gewähren. Diese hatten sich schon nach außen auf den Balkon begeben und wurden von dort mittels der 4-teiligen Steckleiter vom Balkon gerettet. Dazu wurde mit Sicherung von Seilen, die die Feuerwehrleute am Geländer des Balkons befestigt hatten und unter Begleitung an der Leiter alle Personen in Sicherheit und ebenfalls an den Rettungsdienst übergeben werden.

Um die Wasserversorgung während dem Einsatz gewährleisten zu können, wurde parallel eine zusätzliche Wasserleitung vom Löschteich in der Ortsmitte aufgebaut.

Nach der erfolgreichen Übung wurden die Fahrzeuge wieder Einsatzbereit gemacht. Am Abend folgte ein Lob an alle Einsatzkräfte für den reibungslosen Ablauf an diesem Tag.

Bei der anschließenden Manöverkritik hatte der Kommandant Rainer Straub keine Beanstandungen zur Übung. Er bedankte sich bei den Rettungskräfte vom Deutschen Roten Kreuz sowie auch bei Bürgermeister Hartmut Walz für die Überlassung des Übungsobjektes sowie die sehr gute Unterstützung und Zusammenarbeit.