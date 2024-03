U19 TT-Mädchen Merklingen/Nellingen bezwingen Berg III

Eine richtig starke Leistung abgeliefert haben die U19 Mädchen der Spielgemeinschaft Merklingen/Nellingen, bei ihrem auch in dieser Höhe verdienten 8:2 Heimsieg in der Bezirksliga Rückrundenpartie gegen den Tabellensechsten SC Berg III, am Samstagvormittag in Nellingen. Zwar versuchte der Gast aus dem Ehinger Ortsteil das Spielgeschehen direkt nach Spielbeginn an sich zu reißen, doch die Spielerinnen der SGM ließen sich nicht ins Bockshorn jagen und drehten den Spieß einfach um. Coline Steeb/Sofia Schneider (3:0 gegen Eva Jezercic/Johanna Rehm) sorgten mit einer richtig tollen Leistung für die frühe 1:0 Führung für die Spielgemeinschaft. In den darauffolgenden Einzeln bauten dann Franziska Seybold (3:0 gegen Marlene Ochs), Coline Steeb (hauchdünn 3:2 gegen Johanna Rehm) und Sofia Schneider (3:0 gegen Eva Jezercic) diese sehr Nervenstark bis zum 4:0 Zwischenstand aus. Dann war es Johanna Rehm, die mit ihrem 3:0 Sieg über Annika Ertle, für den SC Berg III punktete und damit zum 1:4 verkürzte. Trotz nun deutlich mehr Engagement der Spielerinnen aus dem Donautal, blieben die Hausherrinnen bei ihrer Linie, verstärkten sogar noch das Tempo und brachten damit den Gast noch mehr in Bedrängnis. Mit vollem Einsatz und richtig starkem Spiel gelang es Coline Steeb (3:1 gegen Eva Jezercic) und Annika Ertle (3:1 gegen Marlene Ochs) die Führung bis zum 6:1 weiter auszubauen. Doch noch gaben sich die Gästespielerinnen nicht geschlagen. Mit einem letzten Aufbäumen gelang es erneut Johanne Rehm, mit ihrem etwas glücklichen 3:0 Sieg über Sofia Schneider, für Berg noch einmal zum 2:6 zu verkürzten. Aber das war es dann auch schon. Im Anschluss holte Coline Steeb (3:0 gegen Marlene Ochs) mit einer starken Vorstellung, für die Spielgemeinschaft den vorentscheidenden siebten Punkt zum 7:2 Zwischenstand. Dann durfte auch noch Franziska Seybold ihre Kampfkraft demonstrieren. Nach knapp zwei Stunden Spielzeit holte sie mit ihrem wirklich hauchdünnen 3:2 Erfolg über Eva Jezercic, den auch in dieser Höhe vollkommen verdienten 8:2 Sieg für die SGM Merklingen/Nellingen endgültig in trockene Tücher. Richtig viel Zeit zur Erholung bleibt allerdings nicht, denn schon am Montag, den 18. März erwarten die Mädchen der Spielgemeinschaft um 19.00 Uhr den RSV Ermingen zum Heimspiel in Nellingen.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.