U19 Tischtennis Jungen verlieren in Laichingen 2:6

Eine in dieser Höhe nicht verdiente 2:6 Niederlage gab es für die neu formierten U19 Jungen zum Saisonauftakt, bei ihrem Debüt in der Kreisliga B Gruppe 2, am Nachmittag des 23. September beim TSV Laichingen II in der Jahnhalle. Die schon gut eingespielten Leinenweber, setzten dem Liga-Neuling in den Eingangsdoppeln dabei schon frühzeitig kräftig zu. Trotz fehlender Spielpraxis leistete das TVM-Jugendteam recht großen Widerstand. So nach und nach kamen die Gastgeber aber dann doch so richtig in Schwung. Während sich Max Fricker/Clemens Lützel (2:3 gegen Timo Schlenk/Heinrich Beckmann) nur hauchdünn geschlagen geben mussten, unterlagen Oskar Brenner/Peter Fricker (1:3 gegen Emil Tom Roser/Felix Schaupp) zwar etwas deutlicher, gaben aber ebenfalls alles. Nach diesem 0:2 Rückstand versuchten die TVM-Akteure zu Beginn der Einzel noch einmal zurück ins Spiel zu kommen. Die Hausherren allerdings hielten auch hier voll dagegen. Timo Schlenk (3:2 gegen Oskar Brenner), Heinrich Beckmann (3:0 gegen Max Fricker) und Emil Tom Roser (3:0 gegen Peter Fricker) sorgten mit drei weiteren Spielgewinnen für eine deutliche 5:0 Führung der Leinenweber. Aber noch immer gab sich die Merklinger Nachwuchsmannschaft nicht geschlagen. Clemens Lützel sorgte mit seinem 3:0 Sieg über Felix Schaupp und dem 1:5 Zwischenstand noch einmal für etwas Hoffnung, die Max Fricker mit seinem 3:0 Erfolg über Timo Schlenk zum 2:5 weiter am Leben hielt. Nun war es an den Leinenwebern, sich wieder zurück ins Spiel zu kämpfen um selbst wieder Spiele zu gewinnen. Nach genau 90 Spielminuten war es dann Heinrich Beckmann, der mit einen hauchdünnen 3:2 Erfolg über Oskar Brenner, den etwas zu hohen 6:2 Sieg der Laichinger Spieler in trockene Tücher brachte. Aber auch das TVM-Team muss mit dieser Leistung nicht den Kopf hängen lassen.

Am Samstag, 30. September, geht es für die TV Merklingen Tischtennismannschaften gleich richtig heftig weiter. Die Spielgemeinschaft Merklingen/Nellingen der U19 Mädchen erwartet um 10 Uhr die TSF Ludwigsfeld I, während die U19 Jungen zur gleichen Zeit den TSV Risstissen begrüßen. Um 17.30 Uhr sind dann die Herren III beim TSV Laichingen III in der Jahnhalle zu Gast. Am Sonntag, den 1. Oktober schlussendlich müssen noch die Herren II um 10.30 Uhr beim TTC Setzingen III antreten.