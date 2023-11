TVM - TT - Herren III unterliegen Rammingen und dem SSV Ulm

Zwei sehr deutliche 0:8 Niederlagen gab es für die stark ersatzgeschwächten Herren III, in den Spielen der Kreisklasse Gruppe 3, bereits am Mittwochabend gegen den Tabellenfünften SF Rammingen II und am Samstagabend gegen den Tabellendritten SSV Ulm VI jeweils in eigener Halle.

Trotz energischer Gegenwehr hatten die TVM - Akteure bereits in den Eingangsdoppeln das Nachsehen gegen die Gäste vom östlichen Rand des Alb-Donau-Kreises. Groll/Indlekofer (3:0 gegen Moritz Beckenkamp/Manuel Schröder) und Baumgart/Steck (3:0 gegen Mary-Rose Schneider/Sofia Schneider) sorgten mit sehr druckvollem Spiel und unter Einsatz richtig schwierig zu spielender Langnoppen für eine sehr rasche 2:0 Führung der Gäste. Aber auch in den Einzeln blieb Rammingen sehr spielbestimmend und deutlich am Drücker. Indlekofer (3:0 gegen Moritz Beckenkamp), Groll (3:0 gegen Manuel Schröder), Steck (3:0 gegen Mary-Rose Schneider), Baumgart (3:0 gegen Sofia Schneider) und noch einmal Groll )3:1 gegen Moritz Beckenkamp schraubten in rascher Folge die Führung zum 7:0 hoch. Damit blieb es Hans-Dieter Indlekofer mit seinem 3:0 Erfolg über Manuel Schröder vorbehalten, nach eineinhalb Stunden Spielzeit, den ungefährdeten 8:0 Sieg der SF Rammingen II unter Dach und Fach zu bringen.

Ungleich schwieriger gestaltete sich die Partie gegen den Tabellendritten SSV Ulm VI, da die Gäste aus der Donaustadt mit ihrem dreiundachtzigjährigen Tischtennis Urgestein Alfred Ludwig antraten. Siebzig Jahre Spielerfahrung und noch immer fast unschlagbar. Der SSV gab schon in den Eingangsdoppeln richtig Gas und holte durch Ludwig/Stier (3:0 gegen Mary-Rose Schneider/Sofia Schneider) und Fin Duran/Rebecca Preußner (3:1 gegen Manuel Schröder/Jakob Mangold) frühzeitig die 2:0 Führung heraus. Auch in den Einzeln blieben die Gäste spielbestimmend. Stier (3:0 gegen Manuel Schröder), Alfred Ludwig (3:0 gegen Mary-Rose Schneider), Rebecca Preußner (3:1 gegen Sofia Schneider), Finn Duran (3:0 gegen Jakob Mangold) und noch einmal Alfred Ludwig (3:0 gegen Manuel Schröder) holten in sehr rascher Folge eine uneinholbare 7:0 Führung heraus. Somit blieb es Julian Stier vorbehalten, nach eineinhalb Stunden Spielzeit, mit seinem 3:0 Erfolg über Mary-Rose Schneider, den absolut ungefährdeten 8:0 Sieg des SSV Ulm endgültig festzuzurren.