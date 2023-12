TVM-TT-Herren II mit 8:8 Unentschieden und 0:9 Niederlage

Zum Vorrundenabschluss sehr hart kämpfen mussten die Herren II bei ihrem 8:8 Unentschieden in Seissen und bei der klaren 0:9 Niederlage in Dornstadt.

In einem auf Wunsch der Gastgeber nachverlegten Spiel der Kreisliga B Gruppe 2, traten die Herren II am vergangenen Dienstag, den 05. Dezember, beim 8:8 Unentschieden gegen des TSV Seissen II sehr kampfstark auf. Trotz allem waren es die Hausherren, die durch Kast/Lang (mit 3.2 gegen Hans-Peter Wörtz/Bernd Keller) die 1:0 Führung übernahmen. Dann lief es aber auch dem TVM-Team immer besser. Sabahudin Rondic/Gerhard Längst (3:1 gegen Fülle/Kunz) und Frank Waldeck/Steffen Autenrieth (3:1 gegen La Rose/Trompler) brachten Merklingen mit 2:1 nach vorne. Im Anschluss brachte Heinz Kast Seissen, mit seinem 3:0 Sieg über Gerhard Längst, wieder zum 2:2 heran. Nun legte das TVM-Team noch einen Zahn zu. Sabahudin Rondic (3:1 gegen Hans Lang), Bernd Keller (3:1 gegen Hans Fülle) und Hans-Peter Wörtz (3:0 gegen Mario La Rosa) sorgten mit einer Tempoverschärfung, für das 5:2, ehe Seissen durch Joachim Kunz (3:1 gegen Steffen Autenrieth) und Paul Trompler (3:1 gegen Frank Waldeck) wieder zum 4:5 herankam. Sabahudin Rondic (3:1 gegen Heinz Kast) holte das 6:4 für den TVM, Hans Lang (3:0 gegen Gerhard Längst) das 5:6 für Seissen und Hans-Peter Wörtz (3:0 gegen Hans Fülle) brachte Merklingen mit dem 7:5 wieder die zwei Punkte Führung. Dann startete Seissen mit Mario La Rose (3:0 gegen Bernd Keller), Joachim Kunz (hauchdünn 3:2 gegen Frank Waldeck) und Paul Trompler (3:0 gegen Steffen Autenrieth) zur 8:7 Führung durch. Jetzt musste für Merklingen unbedingt das Schlussdoppel her. Hier setzten sich Sabahudin Rondic/Gerhard Längst, nach genau drei Stunden Spielzeit, mit 3:0 gegen Heinz Kast/Hans Lang, zum für alle gerechten 8:8 Unentschieden, verdient durch.

Im auf Freitag vorverlegten Spiel der Kreisliga B Gruppe 2, hatten die Herren II bei ihrer deutlichen 0:9 Niederlage beim Tabellenzweiten SF Dornstadt II, in der Bühlturnhalle nicht den Hauch einer Chance. Während die Hausherren in Bestbesetzung antraten, musste das TVM-Team etwas ersatzgeschwächt an den Start gehen. Dornstadt ließ vom Start weg keine Zweifel am Ausgang des Spieles aufkommen. Nach dem 3:0 aus den Doppeln, erhöhten die Gastgeber auch in den Einzeln das Punktekonto sehr rasch immer weiter. Nach genau neunzig Minuten war dann alles gegessen.