TVM-Tischtennis-Jungen bei den Bezirksmeisterschaften

Wenig erfolgreich, lediglich aber was das Sportliche betrifft, waren die Jungen der TVM-Tischtennisabteilung am Wochenende 7./8. Oktober in Ludwigsfeld bei den Jugend Bezirksmeisterschaften. Für das neu gegründete Jugend-Team, das im Training überaus tatenhungrig und auch sehr lernbegierig ist, stand hier eindeutig das hinzugewinnen von Spielerfahrung im Vordergrund. So fuhr man am Samstag und Sonntag in den Neu-Ulmer Ortsteil um in den unterschiedlichen Altersspielklassen so viel wie möglich zu lernen und natürlich auch einige Spiele zu gewinnen. Der TVM-Nachwuchs hat sich hier sehr wacker geschlagen und auch einige wenige Spiele gewonnen.

Bei den U13 Jungen am Samstag, den 7. Oktober, waren Oskar Brenner und Peter Fricker am Start, während bei den Jungen U19 am Sonntag, den 8. Oktober Clemens Lützel und Max Fricker ihr Glück versuchten. Bei den U13 verlor Oskar Brenner (886 TTR-Punkte) dabei gegen Paul Baur (SSV Ulm / 0:3), Robert Michel (SSV Ulm / 0:3), Lian Matteo Dorn (SC Vöhringen / 0:3) und Felix Schreiner (TSV Risstissen / 1:3), während er gegen Maxim Stavila vom SV Lonsee mit 3:1 auch ein Spiel gewann. Im Doppel lief es für ihn dagegen deutlich besser. Mit Benjamin Strupp vom VfB Ulm gewann er das Achtelfinale mit 3:1 relativ klar. Erst im Viertelfinale mussten sie sich dann hauchdünn mit 2:3 geschlagen geben. Peter Fricker (838 TTR) siegte mit 3:0 Sieg gegen Maxim Mai vom TSV Illertissen, ehe es dann noch Niederlagen gegen Armin Kulisch (SC Berg / 0:3), Silas Martins-Ullmann (SSV Ulm / 0:3) Maxim Stavila (SV Lonsee / 0:3) und Lukas Ligay (TSV Herrlingen / 0:3) gab. Im Doppel kam das Aus gleich in Runde eins. Bei den U19 Jungen gelang Clemens Lützel (913 TTR) ein Sieg gegen Max Fricker (TVM / 3:1), ehe er gegen Patrick Lamberg (TSF Ludwigsfeld / 2.3), Dennis Neuburger (TSV Laichingen / 0:3), Radu Crisciu (SSV Ulm / 0:3), Enes Kaplan (SSV Ulm / 0:3), und Julian Mandt (FC Strass / 0:3) noch einige Spiele verlor. Max Fricker hingegen hatte einen besonders schweren Stand. Er verlor gegen Thomas Eberle (TSV Herrlingen (0:3), Luis Aschoff (SSV Ulm /0:3), Paul Baur (SSV Ulm / 0:3) und im vereinsinternen Duell mit 1:3 gegen Clemens Lützel. Auch im Doppel gab es für beide gegen die starken SSV-Akteure Aschoff/Crisciu nichts zu holen. Das dort gelernte kann jetzt im Training und den kommenden Spielen mit eingebaut und verfeinert werden.