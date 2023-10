Turnerinnen des SV Suppingen erfolgreich

Am 21. Oktober fand in Laichingen die Hinrunde des K-Stufen-Wettkampfes statt. Mit drei Podestplätzen und insgesamt tollen Platzierungen im Mittelfeld erzielten sie ein tolles Vereinsergebnis.

In der AK10 erturnte sich Maja Kneer mit tollen und zugleich schwierigen Übungen den Sieg. Direkt im Anschluss erkämpfte sich Ida Staudenmayer in der AK8 mit sauberen Übungen einen tollen zweiten Platz und im letzten Durchgang machte Josefine Prepotnik mit einer starken Leistung an allen Geräten in der AK12 den dritten Podestplatz perfekt.

Die weiteren Platzierungen des SVS: AK 6/7: 10. Emelie Priel, 11. Marlene Prepotnik, 12. Annika Böttcher, 14. Alina Rehm / AK 8: 6. Elaine Rauschmaier, 7. Sefina Mayer / AK10: 4. Valentina Rehm, 5. Eva Marie Mayer, 7. Luisa Zivkovic, 9. Kathleen Ramminger, 12. Stella Buzadzic, 13. Elise Riedel, 16. Elin Yalcin, 17. Jule Bauer / AK11: 15. Jette Haug / AK12: 7. Martha Roser.

Weiter so Mädels! Ein großes Dankeschön an alle unsere Kampfrichterinnen und Betreuerinnen, die im Einsatz waren und damit die Teilnahme ermöglicht haben! Bei der Rückrunde in Munderkingen können die Turnerinnen des SVS aufgrund der vereinseigenen Jugendweihnacht leider nicht teilnehmen.