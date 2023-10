TSV TT Abteilung startet mit der Vorrunde

Vor kurzem hat die TSV TT Abteilung den Spielbetrieb im Bezirk Ulm mit fünf Partien aufgenommen. Drei Jugendspiele sowie die Herren II und I mussten antreten. Das erste Jungen Team startete in der Bezirksklasse U 19 mit einem deutlichen Auswärtssieg beim TSV Blaubeuren mit 6:1. Dennis Neuburger/Simon Wahl siegten mit 3:2 gegen Gruber/Rein und mit 3:0 siegten Philipp Frank/Fabio Kissanek gegen Gerner/Spillner zur 2:0 Führung. In den Einzeln siegte anschließend Dennis Neuburger zweimal. Philipp Frank und Fabio Kissanek mussten einmal an die Platten und siegten hier jewels. Simon Wahl hatte etwas Pech und verlor sein Match sehr knapp mit 2:3. Die dritte Herren Mannschaft spielt in der Kreisklasse, wo in vierer Teams angetreten wird. In der Jahnhalle gab es gegen den SSV Ulm VI gleich eine 3:8 Niederlage. Allerdings musste Laichingen mit drei Spielern antreten. Im Doppel verloren Joachim Körner/Nils Beckmann denkbar knapp mit 2:3 gegen Crisciu/Schaller. Das zweite Doppel musste man kampflos abgeben. Nils Beckmann, Neuzugang beim TSV, war mit zwei Erfolgen bester TSV Akteur. Joachim Körner punktete einmal, Karlheinz Lehner verlor zweimal. In der Jungen Kreisliga U 19 B konnte das zweite Jungen Team zu Hause gegen den TV Merklingen mit 6:2 gewinnen. Nach den Doppeln führten sie mit 2:0, es spielten Timo Schlenk/Heinrich Beckmann gegen Fricker/Lützel 3:2 und Emil Roser/Felix Schaupp gegen Brenner/Fricker 3:1. Heinrich Beckmann siegte in den Einzeln dann zweimal, Emil Roser siegte einmal, Timo Schlenk spielte 1:1 und Felix Schaupp verlor sein Match. Im zweiten Vorrunden Spiel gab es dann eine klare 1:6 Niederlage gegen den SC Berg III. Heinrich Beckmann holte den Ehrenpunkt. Im Vereinseigenen Derby der Kreisliga A kam das erste Herren Team zu einem in dieser Höhe nicht erwarteten 9:2 Erfolg gegen das zweite TSV Herren Team. Eine 2:1 Führung gab es nach den Doppeln, es spielten Thosten Schmauder/Uli Rößler gegen Reiner Nübling/Herbert Schmid 2:3, Thomas Schwenkedel/Dennis Stucke gegen Kurt Lehner/Jonas Zeifang 2:3 und Mehmet Karakurum/Heinz Dieter Söll gegen Philipp Wagner/Oliver Lehner 3:2. Thomas Schwenkedel siegte für die Zweite gegen Jonas Zeifang. Kurt Lehner punktete zweimal für die Erste. Je einmal für die Erste siegten dann noch Philipp Wagner, Reiner Nübling, Herbert Schmid, Oliver Lehner und Jonas Zeifang zum deutlichen 9:2 Auftaktsieg.

