Trotz starker Gegenwehr in Setzingen ohne Chance

Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung gab es für die Herren II, bei ihrer 2:9 Niederlage im Sonntagsspiel der Kreisliga B Gruppe 3, beim Tabellenführer TTC Setzingen III, nichts zu holen. Die Hausherren legten gleich zu Beginn los wie die Feuerwehr. Zwar hielt das TVM-Team voll dagegen, doch die Gastgeber waren in allen ihren Aktionen sehr zwingend. So setzten sich Linus Erhardt/Benjamin Kräuter mit 3:0 gegen Bernd Keller/Damian Kluge durch, während Cedric Meyer/Patrick Erdle nur sehr glücklich Gerhard Längst/Hans-Peter Wörtz mit 3:2 zur 2:0 Führung bezwangen. Dann waren es Frank Waldeck/Steffen Autenrieth, die sich richtig klar mit 3:0 gegen Sebastian Heinrich/Niklas Wahler die Oberhand behielten und somit auch zum 1:2 für den TVM verkürzten. In den darauffolgenden Einzeln waren es dann aber wieder die Gastgeber, die einen gehörigen Zahn zulegten und damit das TVM-Team noch mehr unter Druck setzte. Linus Erhardt (3:1 gegen Hans-Peter Wörtz), Cedric Meyer (3:0 gegen Gerhard Längst) und Benjamin Kräuter (3:2 gegen Frank Waldeck) rangen die sich tapfer wehrenden TVM-Akteure zur zwischenzeitlichen 5:1 Führung nieder. Dann war es Bernd Keller, der mit einem starken Auftritt und einem verdienten 3:1 Erfolg über Patrick Erdle, die Merklinger Mannschaft wieder zum 2:5 heranführte. Nur warf das TVM-Team noch einmal alles in die Waagschale, doch Setzingen ließ sich diese Führung, trotz aller Merklinger Versuche, nicht mehr nehmen. Auf wirklich jede gute Merklinger Aktion hatten die Hausherren eine noch bessere Reaktion parat. Sebastian Heinrich (3:0 gegen Damian Kluge), Niklas Wahler (3:1 gegen Steffen Autenrieth) und Linus Erhardt (3:0 gegen Gerhard Längst) besorgten danach in rascher Folge die Vorentscheidung zur 8:2 Führung. So blieb es Cedric Meyer, nach genau zwei Stunden Spielzeit vorbehalten, mit seinem 3:0 Sieg über Hans-Peter Wörtz, den schlussendlich klar verdienten 9:2 Erfolg des TTC Setzingen in trockene Tücher zu bringen.

Eine sehr kurzfristige Nachverlegung, gab es bei der Partie TSV Laichingen III gegen den TV Merklingen III, da den Leinenwebern zum Spielzeitpunkt nicht die Halle zur Verfügung stand. Am Samstag, 7. Oktober, empfangen die Herren I um 18 Uhr den Bezirksligisten TTC Ehingen I in Merklingen, während die Herren II, am Sonntag, 8. Oktober um 10 Uhr den TV Wiblingen Zuhause begrüßen.