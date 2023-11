Trotz richtig großer Gegenwehr war nichts zu holen

Klar und wirklich deutlich mit 0:8 mussten sich die Herren III, in der Begegnung der Kreisklasse Gruppe 3, dem Tabellenzweiten SC Lehr III am Samstagabend in der Merklinger Sporthalle geschlagen geben.

Die Gäste aus dem Ulmer Ortsteil legten schon vom Start weg ein sehr beachtliches Tempo vor und brachten das TVM-Team so gleich von Anfang an in recht große Schwierigkeiten. Reinhold Glöggler/Tom Müller brachten den Gast, mit einem hart umkämpften 3:0 Sieg gegen Mary-Rose Schneider/Sofia Schneider, früh mit 1:0 in Führung, die dann aber Martin Nieling/Joel Eicke (3:0 über Moritz Beckenkamp/Manuel Schröder) gegen sich tapfer wehrende Gastgeber zum 2:0 Zwischenstand ausbauten.

In den nun folgenden Einzeln erhöhten die Gäste den schon großen Druck noch einmal deutlich und bauten so auch folgerichtig durch Martin Nieling (3:1 gegen Moritz Beckenkamp), Reinhold Glöggler (3:0 gegen Manuel Schröder), Tom Müller (3:0 gegen Mary-Rose Schneider und Joel Eicke (3:0 gegen Sofia Schneider) in sehr rascher Folge bis zur 6:0 Führung weiter unaufhaltsam aus.

Die Vorentscheidung zum 7:0 besorgte Reinhold Glöggler, der seine sehr große Spielerfahrung ausnutzte und sich mit einem 3:1 Sieg gegen einen sich sehr tapfer wehrenden Moritz Beckenkamp knapp durchsetzte. Den Siegpunkt zum 8:0 Endstand schließlich, errang Martin Nieling für den SC Lehr III, nach ziemlich genau 80 Minuten Spielzeit, mit einem 3:0 deutlichen Erfolg über den Merklinger Mannschaftsführer Manuel Schröder.

Wirklich so richtig viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt der Merklinger Mannschaft aber leider nicht, denn es folgen noch zwei weitere richtig harte Spiele innerhalb einer Woche und in kurzer Folge aufeinander. Bereits am Donnerstag, den 16. November gilt es um 19.30 Uhr beim TSV Laichingen III in der Jahnhalle wieder topfit zu sein, während das TVM-Team am Samstag, den 18. November schon um 15.30 Uhr beim Tabellenführer SV Thalfingen II, in der Mehrzweckhalle am Inselweg, seine Form erneut unter Beweis stellen muss.