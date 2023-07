Traditionelles Sommerfest der CDU Laichingen

Bei heißen Temperaturen fand das Sommerfest der CDU Laichingen am Samstag, 15. Juli, auf dem Gelände des Laichinger Schützenvereins statt. Die Stadtverbandsvorsitzenden Kerstin Specht und Thomas Salzmann durften viele Mitglieder mit ihren Familienangehörigen und Freunden begrüßen. Seit vielen Jahren hat dieses Treffen Tradition, um sich in entspannter Atmosphäre und bei leckerem Essen vor den Sommerferien über politische Themen auszutauschen. Ein Dank an dieser Stelle nochmals an die vielen Spender von leckeren Salaten und erfrischenden Desserts, die das Grillfest immer zu einem kleinen Gaumenschmaus machen.

Besonders gefreut hat sich die CDU Laichingen über den Besuch des Laichinger Bürgermeisters Klaus Kaufmann und der Abgeordneten Manuel Hagel, MdL und Ronja Kemmer, MdB. Dies ist allen Genannten umso höher anzurechnen, da um diese Zeit die Terminkalender prall gefüllt sind. Im direkten Austausch ging es etwa um die Kommunalwahlen, die 2024 stattfinden und bei der die Kandidatensuche im Vergleich zu früheren Jahren bestimmt eher schwieriger als leichter werden wird. Auch dürfen bei dieser Wahl erstmals schon 16–jährige Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden als Kandidaten antreten. Eine wesentliche Frage war dabei, ob Jugendliche dieses doch recht zeitintensive Ehrenamt zu übernehmen bereit sind oder sich eher voll auf Schule, beziehungsweise Ausbildung, fokussieren möchten.

Zum Abschluss des Sommerfests stand fest, dass auch im kommenden Jahr an dieser schönen Tradition festgehalten werden soll.